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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Luis Díaz casi abre el marcador ante Uzbekistán: así fue su remate al palo

Luis Díaz casi abre el marcador ante Uzbekistán: así fue su remate al palo

El extremo guajiro estuvo cerca de convertir el primer gol de la tricolor en el Mundial.

Luis Díaz vs. Uzbekistán
Luis Díaz vs. Uzbekistán
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

La jugada se dio, puntualmente, al minuto 32 del compromiso cuando, en un pase al vacío, apareció el extremo Luis Díaz que, con un remate cruzado, definió y envió el balón a uno de los postes verticales del arco uzbeko.

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