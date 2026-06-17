Luis Díaz casi abre el marcador ante Uzbekistán: así fue su remate al palo

Actualizado: 17 de jun, 2026
La jugada se dio, puntualmente, al minuto 32 del compromiso cuando, en un pase al vacío, apareció el extremo Luis Díaz que, con un remate cruzado, definió y envió el balón a uno de los postes verticales del arco uzbeko.
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La jugada se dio, puntualmente, al minuto 32 del compromiso cuando, en un pase al vacío, apareció el extremo Luis Díaz que, con un remate cruzado, definió y envió el balón a uno de los postes verticales del arco uzbeko.
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