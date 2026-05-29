¿Quién es Tim Payne, el neozelandés que conquistó a millones previo al Mundial?

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, en redes sociales nació un fenómeno poco visto: Tim Payne, un neozelandés que hace pocos días era un completo desconocido y, ahora, todo el mundo puso el enfoco encima de él y será uno de los más seguidos durante el torneo internacional que disputará frente a Irán, Egipto y Bélgica.

Pero esto no fue casualidad, sino que su sorpresiva fama se dio gracias a un creador de contenido (Valen Scarsini) que puso sobre la mesa: "¿Qué pasaría si hacemos famoso a un futbolista completamente desconocido?" y, sin pensarlo, millones se sumaron a la idea y el elegido fue el central, que en menos de una semana pasó de 4.000 seguidores a más de 2 millones en su Instagram y comentarios de marcas como Netflix, KFC, Mc Donalds, entre otras, al igual que celebridades como Bizarrap, Ca7riel y Paco, entre otros.

"¡Hola todos! Muchas gracias por el apoyo, disculpen mi español, sigo practicando. Solo quería decir muchas gracias, primero a ti, Valen, han sido una locura las últimas 48 horas. También expresar mi agradecimiento por representar a mi país (Nueva Zelanda) en el Mundial. Y aprecio el amor de ustedes de diferentes partes del mundo", expresó Payne en un video en su cuenta de Instagram.

Él es Tim Payne, la nueva estrella neozelandés

Oriundo de Auckland, Nueva Zelanda, el futbolista de 32 años ha dedicado su vida al fútbol desde su debut en 2009 con el club de su ciudad y estando toda su carrera en la liga local, pero siendo parte de los procesos de la selección de Nueva Zelanda.



Sin embargo, en 2026 disputará su primer Mundial y que mejor forma que con todos los focos del mundo con un impacto millonarios. Incluso, su ficha en el álbum de Panini se ha valorizado al nivel de futbolistas como Mbappé, Messi, Haaland, Lamine Yamal, Luis Díaz, entre otros.

Hasta la FIFA ha reconocido el reconocimiento del centro neozelandés y lo ha puesto en sus redes principales como una de las estrellas a seguir en esta edición de la Copa Mundial.