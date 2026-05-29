“Es duro dejar a mi bebé, pero estamos luchando por los sueños”: Luis Díaz, motivado con el Mundial

El futbolista colombiano Luis Díaz reconoció que uno de los momentos más difíciles antes de disputar el Mundial con la Selección Colombia es dejar en casa a su hijo recién nacido, aunque aseguró que hace parte del esfuerzo por cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo y representar al país.

El atacante aseguró que el grupo llega unido y motivado para afrontar el reto más importante del fútbol de selecciones, y destacó el ambiente interno que se vive bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

“Las expectativas son muy grandes, muy ilusionado, muy contento, muy feliz. Todo el grupo está muy motivado. Tenemos una gran familia, un gran cuerpo técnico”, afirmó el futbolista en diálogo con Blu Radio desde la zona mixta de la concentración.

“Necesitamos de todos ustedes”: Luis Díaz les hace un llamado a hinchas colombianos #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/1IrwVCFAbR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 29, 2026

Luis Díaz habló del sacrificio de dejar a su hijo recién nacido

Uno de los momentos más emotivos de la conversación se produjo cuando al jugador le preguntaron por su reciente paternidad y lo difícil que representa alejarse de su familia durante varias semanas para disputar el Mundial.



El atacante reconoció que no es sencillo separarse de su bebé, pero explicó que entiende este momento como parte de la lucha por cumplir los sueños que ha construido desde niño.

“Es duro obviamente dejar a tu bebé en casa, pero tú estás trabajando, estás luchando por lo que siempre soñaste, que es jugar un Mundial”, expresó.

Además, explicó que representar a Colombia en un torneo de esta magnitud también se convierte en un motivo de orgullo para su familia.

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“Trabajar orgulloso y más adelante que me recuerde de esa manera increíble a mí y a mi familia, que también siempre trabajó por ellos”, añadió.

Las palabras del futbolista reflejaron el momento emocional que vive antes del torneo, en el que combinará la responsabilidad deportiva con una nueva etapa personal.

Luis Díaz Foto: AFP

Colombia sigue completando el grupo para el Mundial

Entrenando en el estadio de Techo, la selección continúa sumando jugadores a la concentración, pues el objetivo del cuerpo técnico es contar con la delegación completa antes del domingo.

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Hasta el momento ya se habían unido 18 futbolistas a los entrenamientos, mientras que otros jugadores todavía estaban pendientes de incorporarse tras compromisos en Europa.

Entre ellos aparecen Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, quienes venían de disputar la final de la Conference League con el Crystal Palace.

También se conoció que el grupo trabaja pensando en las condiciones físicas y climáticas que enfrentará en el campeonato, especialmente por la altura en territorio mexicano.

Luis Díaz habló sobre la adaptación a la altura

El delantero señaló que la selección ya empezó el proceso de adaptación para llegar en buenas condiciones al debut mundialista.

“Sí se siente obviamente. Estamos hablando de una altura buena y lo hemos manejado bien. Creo que nos estamos preparando para eso, para que llegue el día ahí en México y tratar de estar lo más adaptados posible”, comentó.

Finalmente, reiteró la confianza que existe dentro del plantel y aseguró que Colombia tiene las herramientas para hacer una presentación destacada.

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“Tenemos un grupo fuerte, unido, y sé que vamos a hacer un gran papel”, concluyó.