Exjugadores de la Selección Colombia firmarán autógrafos en Bogotá: ¿cuándo y dónde?

La fiebre por el fútbol y la cercanía del Mundial ya comienzan a sentirse en Bogotá, y varios aficionados tendrán la oportunidad de compartir con reconocidos exjugadores de la Selección Colombia en un evento gratuito que se realizará en el Centro Comercial Portal 80.

Fecha y hora definidas

La jornada está programada para este sábado, 30 de mayo, entre las 3:00 de la tarde y las 6:00 de la tarde. Durante ese horario, los asistentes podrán conocer y tomarse fotografías con Carlos Valdés, Fabián Vargas y Pablo Armero, tres futbolistas que dejaron huella tanto en el fútbol colombiano como en la selección mayor .

El Camerino 22 de marzo del 2017, Carlos Valdés / Foto: Blu Radio

Carlos Valdés, recordado defensor que hizo parte del equipo colombiano en el Mundial de Brasil 2014, tendrá participación en el evento junto a Fabián Vargas, campeón de la Copa América 2001 y referente histórico de Boca Juniors y América de Cali. También estará Pablo Armero, uno de los laterales más emblemáticos de la Selección Colombia en la última década y protagonista de la histórica campaña en Brasil 2014, donde el combinado nacional alcanzó los cuartos de final.

BLU Radio, Fabian Vargas / Foto: AFP RODRIGO ARANGUA/AFP

Según informó el centro comercial, la actividad será completamente gratuita y abierta para toda la familia. Además de la firma de autógrafos, los asistentes podrán llevar camisetas de sus equipos favoritos o de la Selección Colombia para que sean firmadas por los exjugadores.



Pablo Armero. Foto: @FCFSeleccionCol

Recordemos que Colombia está en el Grupo K, donde enfrentará en su primer partido (17 de junio) a Uzbekistán, luego se medirá contra República Democrática del Congo y, finalmente, en la tercera fecha jugará ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en Miami, Estados Unidos.