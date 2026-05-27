¿Arturo Reyes hubiera convocado a Sebastián Villa al Mundial? Curiosa reacción del DT

En entrevista con Blog Deportivo, el entrenador Arturo Reyes analizó la lista de los 26 convocados por Néstor Lorenzo para representar a Colombia en la Copa del Mundo. Al ser preguntado por la ausencia del extremo Sebastián Villa y si lo hubiera incluido en una hipotética convocatoria, tuvo una curiosa respuesta.

"Siguiente pregunta. No se oye bien, aló", dijo de forma jocosa el entrenador, dejando a la interpretación su postura sobre este jugador de Independiente Rivadavia de Argentina.

Diferencia 'Cucho' Hernández y Borré

Una de las sorpresas en la convocatoria de Lorenzo fue dejar a un lado al habitual llamado, el delantero Rafael Santos Borré, e incluir a juan Camilo 'Cucho' Hernández. Ante esto, el extécnico del Junior resaltó la perseverancia, goles y diferencial que ha tenido el jugador del Betis durante esta temporada.

"Es un jugador versátil, que tiene algunas cualidades distintas que pueden tener otros en esa posición (...) Sabe asociarse, salir a pivotear, también ha jugado por banda, sabe ubicarse", agregó.



¿Por qué convocaron a Borré y no al 'Cucho' Hernández en la Selección Colombia? // Fotos: AFP y FCF

Orgullo por los que formó

Reyes, quien ha estado también en los procesos formativos de la tricolor, Junior y Barranquilla F.C., expresó el orgullo que siente al ver en la lista final a jugadores que dirigió y ayudó a pulir cuando eran más jóvenes como Gustavo Puerta, Willer Ditta, Luis Díaz, Jhon Lucumí y Jorge Carrascal.

"Una gran felicidad. Nosotros como entrenadores-formadores vivimos de todo esto y es nuestro gran triunfo el ver que estos muchachos hacen del fútbol que tienen su futuro y las cosas les salen bien; vienen de ganar títulos y después están en la selección, van a ir a un Mundial. Ese es nuestro mayor trofeo como entrenadores", expresó el técnico.



James, Quintero y Carrascal

finalmente, Arturo Reyes envió un parte de tranquilidad a la hinchada por el nivel de los volantes creativos de la tricolor. Aseguró que el talento que tienen son determinantes para desequilibrar un partido en cualquier momento del partido y así ayudar a Colombia en el Mundial.

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Recordemos que el primer partido de Colombia en el Mundial será el 17 de junio contra Uzbekistán.