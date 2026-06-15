¿Quién es y dónde juega Vozinha, figura de Cabo Verde ante España en el Mundial?

Vozinha se ha convertido en uno de los nombres propios del Mundial 2026 tras su destacada actuación frente a España. El arquero caboverdiano fue clave para sostener el empate sin goles en el debut de su selección. Su rendimiento lo puso en el radar internacional en cuestión de horas.

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, nació en Mindelo, Cabo Verde, el 3 de junio de 1986. Es guardameta y capitán de la selección nacional, con más de una década defendiendo el arco de los “Tiburones Azules” en competiciones oficiales.

Su carrera ha sido construida lejos de los grandes reflectores del fútbol europeo de élite. Ha pasado por clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, en un recorrido marcado por la constancia y la experiencia acumulada en distintas ligas.

¿Dónde juega el arquero de Cabo Verde?

Actualmente, Vozinha juega en el G.D. Chaves de Portugal, equipo en el que aporta liderazgo y veteranía bajo los tres palos. Su presencia ha sido clave en la estabilidad defensiva del club en competiciones nacionales.



En la selección de Cabo Verde, debutó en 2012 y desde entonces ha sido pieza fija en varias Copas Africanas de Naciones. Su liderazgo fue determinante para el crecimiento competitivo del equipo en el continente africano.

El partido ante España lo catapultó a la atención global, con intervenciones decisivas que evitaron la caída de su arco. Su actuación fue ampliamente destacada por la prensa internacional y, sobretodo, por aficionados en redes sociales.