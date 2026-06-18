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Goleadores del Mundial 2026: así va la tabla tras finalizada la primera fecha

Finalizó la primera fecha y se empiezan a perfilar algunos nombres para ser la estrella de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA con sus anotaciones.

Goleadores del Mundial 2026.jpg
Goleadores del Mundial 2026 //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Con la victoria de Colombia frente a Uzbekistán, se dio por terminada la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA y se perfilaron algunos futbolistas como los mejores de la jornada, empezando a mover la tabla de goleadores de esta edición con actuaciones impecables.

Los nombres que más resaltaron fueron los Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi, que fueron las figuras en sus respectivos equipos y demostraron, nuevamente, por qué son los mejores jugadores del plantero. Pero al otro lado la decepción fue Cristiano Ronaldo, quien no fue determinante en el debut de Portugal y deberá darle vuelta a su rendimiento para entrar en esta lista.

Por lado de Colombia se sumaron Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Cámpaz con un tanto cada uno en la victoria 3 a 1 de la Tricolor vs. Uzbekistán.

Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina
Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina
AFP

Goleadores Mundial 2026: así va la tabla de posiciones

  1. Lionel Messi (Argentina) 3 goles - 0 asistencias, 83 minutos jugados
  2. Folarin Balogun (Estados Unidos) 2 goles - 0 asistencias, 77 minutos jugados
  3. Yasin Ayari (Suecia) 2 goles - 0 asistencias, 100 minutos jugados
  4. Kai Havertz (Alemania) 2 goles- 0 asistencias, 100 minutos jugados
  5. Harry Kane (Inglaterra) 2 goles - 0 asistencias, 101 minutos jugados
  6. Elijah Just (Nueva Zelanda) 2 goles - 0 asistencias, 101 minutos jugados
  7. Erling Haaland (Noruega) 2 goles- 0 asistencias, 103 minutos jugados
  8. Kylian Mbappé (Francia) 2 goles - 0 asistencias, 106 minutos jugados
  9. Luis Díaz (Colombia) 1 goles - 0 asistencias, 96 minutos jugados
Luis Díaz en el Mundial (1).jpg
Luis Díaz en el Mundial //
Foto: AFP

Una primera fecha llena de emociones

na media de 3,1 goles por partido dejó hasta este miércoles la primera jornada de la fase de doce grupos del primer Mundial jugado con selecciones de 48 países y al cabo de 7 días de competición, entre los 75 tantos celebrados, Lionel Messi emerge con líder con un triplete.

En la carrera por la consagración como máximo goleador de la edición 23 del torneo corren de momento con dos dianas el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane, el noruego Erling Haaland; y a este grupo selecto se han sumado con sorpresa el alemán Kai Havertz, el estadounidense Folarin Balogun, el sueco Yasin Ayari y el neozelandés Elijah Just.

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