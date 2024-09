Críticas hacia al DT del Rayo Vallecano por ausencia de James; la mayoría colombianos

Tensión en Vallecas, España, hacia el técnico del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, por la ausencia del colombiano James Rodríguez, que, una vez más, vio todo el compromiso desde la banca. Pero estos comentarios hacia el entrenador español llegan desde Sudamérica de varios hinchas, pues dicen que “desperdicia su talento”.

Y es que este miércoles, 25 de septiembre, Rayo visitó al Girona de Yaser Asprilla y Jhon Solís en donde el colombiano no sumó un solo minuto. Pese que en rueda de prensa explicó por qué tomó la decisión de dejar por fuera al capitán de la Selección Colombia, no faltaron malos comentarios por su decisión.

“El otro día lo expliqué, lo intenté explicar. Para ser claro que mis cambios irán en la dirección de intentar modificar o alterar el partido en este caso o que permanezca como está. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para sostener un partido que estábamos sujetando con pinzas, a eso se debe (…) El punto lo vamos a valorar como muy bueno, viendo como juegan lo daremos como positivo. En ningún modo he querido tener al equipo tan bajo”, explicó el técnico sobre la ausencia del ‘10’.

Las criticas que, principalmente llegan desde Colombia, indican que el técnico no valora el talento de Jame, en especial por su actuación en la última Copa América: “Habrá que preguntarle al DT si el objetivo es pelear por entrar a Europa, o no descender”; “Pensaba que era adaptación y falta de ritmo, pero ahora que no coloco a James a Jugar ni 10 min”; “Este club chico no sabe a quién tiene en el banco”, son algunos comentarios, de muchos que incluso son con insultos hacia el español.

Publicidad

La ola de malos comentarios es tan amplia que, incluso, los propios hinchas del Rayo tienen discusiones en redes con colombianos por sus insultos al técnico, a quienes empiezan a tildar de “pesados”.