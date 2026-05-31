Curioso torneo de robots jugando fútbol: hacen goles con el balón del Mundial 2026

La inteligencia artificial y el fútbol se unieron en un llamativo evento internacional que ha captado la atención de aficionados y expertos en tecnología. En el marco de la Exposición Mundial de Inteligencia 2026, celebrada en la ciudad china de Tianjin, decenas de equipos universitarios participaron en un curioso torneo de robots futbolistas, capaces de marcar goles utilizando una réplica oficial del balón que se empleará en el Mundial de Fútbol del 2026.

La competencia, denominada RoboCup Asia-Pacífico (RCAP) Tianjin Invitational 2026, reunió cerca de 30 equipos provenientes de prestigiosas universidades de China y otros países. El objetivo del certamen va mucho más allá del entretenimiento: poner a prueba los avances más recientes en inteligencia artificial incorporada a sistemas físicos, conocidos como “embodied AI”, una de las áreas de mayor desarrollo tecnológico en la actualidad.

Durante los partidos, los robots demostraron habilidades sorprendentes para identificar el balón, desplazarse por el terreno de juego, coordinar movimientos y tomar decisiones en tiempo real. Gracias a sensores, cámaras y algoritmos avanzados, los dispositivos lograron ejecutar jugadas, realizar pases y definir frente al arco, replicando algunas de las acciones básicas de un encuentro de fútbol convencional.

Uno de los equipos más destacados fue el de la Universidad de Tsinghua, considerada una de las instituciones académicas más importantes de China. Sus robots se destacaron gracias a años de experiencia en competencias similares y a constantes mejoras en aspectos clave como la percepción visual, la coordinación motriz y la capacidad de reacción ante situaciones cambiantes dentro del campo.



Robots jugando fútbol con balón del Mundial FIFA en China Foto: captura de video

Qi Zhenghao, integrante del equipo de Tsinghua, explicó que el desarrollo de los robots ha sido posible gracias al aprendizaje obtenido en torneos anteriores. Según señaló, cada campeonato representa una oportunidad para identificar errores, perfeccionar diseños y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas que posteriormente son incorporadas a las siguientes generaciones de máquinas.

Video de los robots jugando fútbol:

Publicidad

Más allá de la curiosidad que despierta ver a robots jugando fútbol y anotando goles con el balón del Mundial 2026, el torneo sirve como una plataforma para acelerar investigaciones que podrían tener aplicaciones en áreas como la industria, la medicina, la logística y los vehículos autónomos. Para los organizadores, estos encuentros permiten medir el progreso real de la inteligencia artificial cuando debe interactuar con entornos físicos complejos y cambiantes, tal como ocurre en un partido de fútbol.