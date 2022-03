Deportivo Cali demandó a River Plate por el pase de Agustín Palavecino

Dentro de la denuncia hecha por Deportivo Cali ante la FIFA se encuentra un saldo que River Plate no ha pagado por la transferencia del volante Agustín Palavecino.

Se estima que la cantidad de la deuda asciende casi a 6.500 millones de pesos correspondiente al 30% del traspaso y que River Plate debía pagar antes de diciembre de 2021.

Este porcentaje debe ser pagado al club colombiano, pues Palavecino jugó más de la mitad de los partidos de la temporada con el cuadro de Gallardo.

"Intentamos por todos los medios amigables, como asisten las buenas relaciones entre los clubes, hasta que ellos no volvieron a responder y nos tocó recurrir a interponer la demanda ante la FIFA. Hemos tenido paciencia, hasta que pararon de respondernos y no tuvimos más recursos", declaró Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali.

Al respecto, River justifica que el pago no se ha realizado porque no hubo una notificación y en el país hay bloqueos para la salida de dólares, por lo que no se pudo hacer la transacción en 2021.

Agustín Palavecino está en los planes del fútbol de Grecia o Turquía tras haber jugado con el equipo argentino durante un año y disputado más de 50 partidos.

