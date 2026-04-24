Dónde ver a Luis Díaz EN VIVO por la Bundesliga: hora del partido del Bayern

Otra jornada de la Bundesliga en donde Luis Díaz buscará ser nuevamente protagonista. El FC Bayern visita al Mainz 05 en el Mewa Arena buscando otra victoria y seguir ampliando el liderato -título que ya obtuvo en jornadas anteriores- de la tabla general de la Liga de Alemania.



Mainz 05 vs. Bayern EN VIVO: hora y dónde ver a Luis Díaz

Este sábado, 25 de abril, a partir de las 8:30 de la mañana se llevará a cabo este duelo por la Bundesliga en su jornada 31. Los bávaros esperan sumar más puntos en la tabla general del título que ya coronó en esta temporada. En cuanto a dónde verlo, habrá dos opciones en Colombia:



ESPN: la señal de tv tendrá EN VIVO el duelo del colombiano.

la señal de tv tendrá EN VIVO el duelo del colombiano. Disney Plus: la reconocida plataforma de streaming traerá las emociones EN VIVO del partido.

Luis Díaz // Foto: AFP

La gran temporada del Bayern Múnich

El cuadro bávaro vive una gran temporada, no solo por haber conquistado nuevamente la Bundesliga y alcanzar la final de la Copa de Alemania, sino por competir al más alto nivel en Europa en la UEFA Champions League en duelos importantes, por ejemplo, la reciente eliminatoria en donde eliminó al Real Madrid de forma contundente.

"El partido contra el Mainz no es un partido de prueba, es un partido de la Bundesliga. Queremos los tres puntos. Creo que Urs Fischer haría lo mismo en mi lugar. Podría haber cambios en la gestión de la carga de trabajo, pero lo importante es que estemos listos para jugar a nuestro mejor nivel. El Mainz es un rival muy difícil en casa, también tenemos que estar listos para luchar", expresó Kompany, dt del equipo, de cara a este duelo.