Nombran a Luis Díaz como mejor fichaje de toda la temporada gracias a estos datos

Ni Luis Díaz cuando llegó la oferta de Alemania se imaginó que su vida iba a caminar de manera tan radical como la ha hecho en los últimos meses, que, si bien en Liverpool era figura, su llegada al FC Bayern ha sido un antes y después en su carrera profesional.

No solo expertos en fútbol, sino hinchas han aplaudido el alto rendimiento del guajiro en la Bundesliga y la UEFA Champions League, determinante para el título del equipo y el rendimiento del mismo en el campeonato internacional y, ahora, las estadísticas lo respaldan como el mejor fichaje de esta temporada.

Luis Díaz // Foto: AFP

Luis Díaz, el mejor fichaje de la temporada en Europa

De acuerdo con BayernByNumbers, portal dedicado a estadísticas, el guajiro se convirtió en el mejor fichaje de este temporada tras 44 partidos jugados por encima de nombres como Joao Pedro (Chelsea), Hugo Ekitiké (Liverpool), Bryan Mbeumo (Manchester United) y Granit Xhaka (Sunderland), que son los otros cuatro con mejores registros en todos estos meses en Europa.

Hecho que no es casudalidad, pues el colombiano ha jugado 28 partidos en lo que va de la Bundesliga, marcando 15 goles y generando 13 asistencias, pero en el promedio general, acumula 44 compromisos en todas las competiciones con 25 goles y 17 asistencias, demostrando su gran nivel a la hora de aportar en momentos decisivos con el equipo.



"El mismo día que firmé, un periodista me confrontó por mi precio de traspaso. Dijo que era uno de los jugadores más caros, etc. En aquel momento dije: si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo. No pretendía presionarme ni decirme que tenía que ser el mejor. Lo importante era y siempre ha sido el equipo. Quería ir paso a paso, ante todo conocer al equipo y luego simplemente hacer mi trabajo. He tenido buenos partidos y debo decir que, después de unos meses, me siento aún más cómodo", dijo el futbolista sobre este gran nivel.