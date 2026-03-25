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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Cruz Azul HOY 25 de marzo?

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Cruz Azul HOY 25 de marzo?

El cuadro verdolaga disputa un amistoso contra el cuadro mexicano en el marco de la fecha FIFA, aprovechando la oportunidad para seguir puliendo ideas.

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