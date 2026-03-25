¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Cruz Azul HOY 25 de marzo?

En medio de la temporada y aprovechando la fecha FIFA, Atlético Nacional disputará un amistoso vs. Cruz Azul en la noche de este 25 de marzo de 2026. El cuadro verdolaga espera conseguir una victoria ante el cuadro mexicano y poder fortalecer la confianza en el equipo dirigido por Diego Arias tras los últimos resultados.



Atlético Nacional vs. Cruz Azul: dónde ver EN VIVO HOY

De acuerdo con el equipo de comunicaciones de Nacional, solo se podrá disfrutar de este encuentro a través de Onetix Live. Sin embargo, esto no será gratis y tendrá un costo de 9 y 12 dólares, es decir, entre 33.000 y 45.000 pesos para que los hinchas puedan disfrutar de este encuentro internacional: https://tickets.onetixlive.com/virtual-azul-nacional

Atlético Nacional vs. Cruz Azul // Foto: X @nacionaloficial @CruzAzul

¿A qué hora juega Nacional HOY vs. Cruz Azul?

El duelo comenzará a las 9:30 de la noche (hora colombiana), es importante recordar que este duelo se disputará en San José, California. Estos son los horarios por países:



Colombia, Perú y Ecuador: 9:30 p.m.

9:30 p.m. México: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estados Unidos (PT – San José): 7:30 p.m.

7:30 p.m. Estados Unidos (ET – Miami/NY): 10:30 p.m.

10:30 p.m. Argentina, Chile y Uruguay: 11:30 p.m.

Así llega Atlético Nacional para este duelo amistoso

Pese que la relación con la afición no ha estado en los mejores términos tras la eliminación en Copa Sudamericana y la dura derrota vs. Millonarios en Bogotá, el cuadro verdolaga llega a EE.UU. ocupando la primera posición de la Liga BetPlay con 27 puntos en 12 partidos, es decir, un saldo de nueve victorias y tres derrotas bajo el mando de Diego Arias en este semestre.

Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Cruz Azul