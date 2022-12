El buen hincha no es el que mata ni amenaza: Nicole Regnier

En entrevista con BLU Radio, la deportista confirmó las denuncias y lamentó que quieran truncar su proyecto por el cual, dijo, no ha dejado de ser simpatizante del Deportivo Cali.



“Firmé hace algunas semanas con el América. Desde el primer momento la hinchada del equipo me ha respaldado, pero algunos seguidores del Cali no se lo tomaron bien”, expresó.



Agregó que las amenazas la tienen bastante preocupada y señaló que es hora de promover un fútbol en paz, en el que las familias puedan asistir a los estadios sin ningún tipo temor.



“El fútbol no debe ser así, no debe ser de violencia y amenazas. El buen hincha no es el que mata, sino el que tiene tolerancia”, expresó.