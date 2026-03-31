El duro regaño de Luis Díaz a Álvaro Montero que quedó en video: "¡Habla!"

En medio de la derrota que sufrió la Selección Colombia frente a los franceses en el duelo amistoso del pasado 29 de marzo (3-1), una imagen llamó la atención de todos los hinchas de la Tricolor de parte de Luis Díaz, quien, según analistas, se vio con mayor liderazgo con sus compañeros para exigirles en medio del partido.

Todo cuando en un cobro de esquina el guajiro tuvo una ligera discusión con el portero a Álvaro Montero, en donde le exigió que “hablara” para que se entendieran de mejor forma, esto gracias a una cámara exclusiva revelada por el Gol Caracol y Ditu.

“¡Habla!, ¡Habla”, le dice repetidamente Díaz a Montero mientras sucede toda la jugada, además comenzó a pedir al resto de compañeros que por favor se comunicaran! Luego de reunió con ellos, empezó a decirles y darles indicaciones al terminar el primer tiempo del partido contras los franceses, en donde también les reclamó por la actitud que tuvieron en el juego.

“Ya tenemos capitán para cuando James se retire”; “Eso es lo que hace un verdadero capitán”; “Me imagino la rabia y frustración de Lucho”; “Eso mismo le pasaba a James cuando estaba en su prime”, fueron algunos comentarios por parte de los hinchas por el comportamiento del guajiro en este compromiso.



Con el paso del tiempo, Díaz se ha convertido en uno futbolista de élite a nivel mundial y una de las piezas importantes de la Selección Colombia y Néstor Lorenzo. Con la Tricolor ha disputado 69 partidos y ha anotado 21 golas, siendo protagonista ante rivales como Argentina, Brasil, España o Alemania, demostrando porque actualmente es uno de los mejores en todo el planeta.

Este comportamiento de Díaz ha sido bien visto y esto gracias a la amplia experiencia que ha sumado como profesional defendiendo los colores de clubes como el Liverpool o el FC Bayern.