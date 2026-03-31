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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El duro regaño de Luis Díaz a Álvaro Montero que quedó en video: "¡Habla!"

El duro regaño de Luis Díaz a Álvaro Montero que quedó en video: "¡Habla!"

La actitud de 'Lucho' sorprendió a más de uno, en especial por la personalidad que mostró para exigirle a sus compañeros en algunos jugadas del partido.

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