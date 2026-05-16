El error de Luis Díaz que pocos vieron en la celebración del título de la Bundesliga

La temporada 2025/26 de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha sido inolvidable para el guajiro, no solo porque se volvió protagonista en el esquema táctico del belga Vicent Kompany, sino que, además, conquistó el título de la Bundesliga el cual levantó este sábado, 16 de mayo.

Sin embargo, en medio de la celebración, una acción del guajiro llamó la atención y fue cómo sostuvo el trofeo, lo cual causó risas entre sus compañeros y los hinchas que tomaron la acción como chiste. 'Lucho' sostuvo el premio al revés y uno de sus colegas lo corrigió rápidamente.

En video se vio la reacción del guajiro sorprendido y confundido por la situación, pero no pudo ocultar las risas por el vergonzoso momento que tuvo frente a toda la afición. La celebración continuó y estuvo al lado de su familia en la cancha del Allianz Arena para sumar un nuevo título a su carrera.

Former @LFC forward Luis Diaz celebrates winning the Bundesliga with Bayern Munich. pic.twitter.com/RgftQgROeU — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) May 16, 2026

El Bayern, campeón desde hace dos semanas, cerró este sábado su participación en la Bundesliga 2025-26 con una goleada ante el Colonia (5-1) impulsada por un triplete de Harry Kane y ya espera la final de la Copa de Alemania que disputará el próximo sábado contra el Stuttgart.



El partido estuvo antecedido por los homenajes de despedida a Nicolas Jackson, Raphael Guerreiro y, sobre todo, Leon Goretzka tras ochos años con la camiseta del Bayern.

Goretzka fue el único de los tres que formó parte del once inicial del equipo bávaro en un partido que ya sólo tenía un valor estadístico para los dos conjuntos.

Lennart Karl, que sueña con estar en el próximo Mundial y fue titular en la posición en la banda derecha de ataque donde normalmente juega Michael Olise, comenzó bastante activo y en el minuto 9 firmó el centro que originó el primer gol del Bayern, marcado por Harry Kane con un remate de volea dentro del área.