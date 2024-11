Esta es la razón por la que Paraguay prohíbe camisetas de Messi en su estadio

Regresan lasEliminatorias Sudamericanas, que entran a su recta final para conocer las selecciones clasificadas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El centro de atención se lo llevará la selección de Argentina, que, en esta doble fecha FIFA, podría asegurar su clasificación.

Sin embargo, la selección de Paraguay no se lo dejará tan fácil a los dirigidos por Lionel Scaloni y buscará a toda costa quedarse con los tres puntos en esta fecha de Eliminatorias. Tanto así que el director de fútbol de Paraguay, Fernando Villasboa, dictó una norma que se consideró “anti-Messi” para prohibir las camisetas del astro en el estadio.

¿Por qué prohibieron la camiseta de Messi?

En diálogo con Blog Deportivo, el periodista Nico Lithich, de Tigo Sports, aclaró que esto solo aplicará para los aficionados de la albirroja en el estado Defensores del Chaco; es decir, que los aficionados argentinos que lleguen al estadio en Asunción podrán usarla sin problema, pero en los sectores designados por la federación para este compromiso. Asimismo, no solo es para la camiseta argentina, sino para la del FC Barcelona o cualquiera alusiva al astro.

“Se generó polémica, pero me da la sensación de que no es para tanto. En la MLS hay equipos que no permitieron que los hinchas fueran con la camiseta del Inter Miami (…) Los sectores donde habrá público de Paraguay es donde no podrá haber camiseta relacionadas a Messi, sea del Barcelona, Argentina, PSG o cualquiera alusiva”, explicó.

Asimismo, dijo que, en su momento, Paraguay tuvo un episodio en donde parecía visitante en Asunción por la enorme cantidad de hinchas que llegaron a apoyar al astro argentino.

Lionel Messi Foto: AFP

¿Cuándo se enfrentan Paraguay y Argentina en Eliminatorias?

A partir de las 6:30 de la tarde (hora colombiana) de este jueves, 14 de noviembre, correrá la pelota en el estadio Defensores del Chaco para el duelo entre Paraguay y Argentina, que será crucial en esta carrera al Mundial.