Néstor Lorenzo, entre los 50 mejores técnicos del mundo, según importante ranking

Con un rendimiento superior del 70 % desde su llegada en 2022, Néstor Lorenzo se posiciona como uno de los mejores técnicos, no solo de la historia de Colombia, sino de la actualidad deportivo en el mundo. Falta poco para que el cuadro tricolor clasifique al Mundial bajo el mando del argentino, que, además, viene de ser subcampeón de la Copa América.

Es por es que el reconocido ranking de la revista inglesa Four Four Two, la cual posicionó al argentino entre los 50 mejores entrenadores en todo el mundo. Un listado que, por supuesto, lidera el técnico español Pep Guardiola en la primera posición

Lorenzo ocupa la casilla 35 de este reconocido ranking mundial, que, además, le destaca cómo ha potenciado a algunos jugadores que se apuntan a estrellas mundiales desde su llegada al seleccionado tricolor.

“El equipo de Lorenzo estuvo 28 partidos invicto desde su nombramiento hace dos años hasta que finalmente fue derrotado en la prórroga por Argentina en la final de la Copa América de este año (…) En esa racha de dos años, Lorenzo llevó a Colombia a ganarle el título a España, Brasil, Uruguay y Alemania, y le devolvió el favor a Argentina al vencerlos también en un partido de clasificación para la Copa del Mundo. Podrían ser los favoritos si logran clasificarse para la fase final dentro de dos años”, indicó el diario en su ranking.

Oriundo de Buenos Aires, Argentina, llegó el 2 de junio de 2022 a Colombia en reemplazo de Reinaldo Rueda, que dejaba por fuera al equipo fuera del Mundial de Qatar. Ha dirigido 30 partidos con un saldo a favor de 30 goles y tan solo 2 derrotas, que, justamente, las dos fueron en 2024 contra Argentina y Bolivia por Copa América y Eliminatorias, respectivamente.

A sus 58 años, Lorenzo apunta a meterse en los libros de historia de Colombia y apunta a ser uno de los equipos favoritos del próximo Mundial.