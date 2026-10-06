🔴 EN VIVO | Colombia vs. Perú: online y gratis este amistoso internacional

Noche de fútbol este 6 de octubre gracias a la Selección Colombia. La Tricolor se enfrentará a Perú en su último partido amistoso en esta fecha FIFA de cara a la preparación del Mundial 2030 y este nuevo proceso del argentino Néstor Lorenzo buscando adaptar su mejor equipo.

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La transmisión se llevará a cabo de la señal de YouTube de Blu Radio y en la señal de radio de 89.9 FM.

Esta es la hora del partido de la Selección Colombia HOY vs. Perú

La Tricolor se enfrentará en el estadio del Inter Miami en Estados Unidos este martes, 6 de octubre, a partir de las 6:45 de la tarde (hora colombiana).



Estos son los horarios en otros países:



Nueva York, EE. UU.: 7:45 p. m. Los Ángeles, EE. UU.: 4:45 p. m. Ciudad de México: 5:45 p. m. Costa Rica: 5:45 p. m. Panamá: 6:45 p. m. Perú: 6:45 p. m. Ecuador: 6:45 p. m. Santiago, Chile: 8:45 p. m. Buenos Aires, Argentina: 8:45 p. m. São Paulo, Brasil: 8:45 p. m. Madrid, España: 1:45 a. m. del día siguiente Londres, Reino Unido: 12:45 a. m. del día siguiente París, Francia: 1:45 a. m. del día siguiente Tokio, Japón: 8:45 a. m. del día siguiente Seúl, Corea del Sur: 8:45 a. m. del día siguiente Sídney, Australia: 10:45 a. m. del día siguiente

Selección Colombia post Mundial Foto: AFP

Alineaciones de Colombia vs. Perú