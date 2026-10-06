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🔴 EN VIVO | Colombia vs. Perú: online y gratis este amistoso internacional

La Tricolor busca un resultado positivos en el último amistoso en esta fecha FIFA, además de otra oportunidad para Lorenzo probar cosas diferentes en el esquema.

Colombia vs. Perú.jpg
Colombia vs. Perú //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Noche de fútbol este 6 de octubre gracias a la Selección Colombia. La Tricolor se enfrentará a Perú en su último partido amistoso en esta fecha FIFA de cara a la preparación del Mundial 2030 y este nuevo proceso del argentino Néstor Lorenzo buscando adaptar su mejor equipo.

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La transmisión se llevará a cabo de la señal de YouTube de Blu Radio y en la señal de radio de 89.9 FM.

Esta es la hora del partido de la Selección Colombia HOY vs. Perú

La Tricolor se enfrentará en el estadio del Inter Miami en Estados Unidos este martes, 6 de octubre, a partir de las 6:45 de la tarde (hora colombiana).

Estos son los horarios en otros países:

  1. Nueva York, EE. UU.: 7:45 p. m.
  2. Los Ángeles, EE. UU.: 4:45 p. m.
  3. Ciudad de México: 5:45 p. m.
  4. Costa Rica: 5:45 p. m.
  5. Panamá: 6:45 p. m.
  6. Perú: 6:45 p. m.
  7. Ecuador: 6:45 p. m.
  8. Santiago, Chile: 8:45 p. m.
  9. Buenos Aires, Argentina: 8:45 p. m.
  10. São Paulo, Brasil: 8:45 p. m.
  11. Madrid, España: 1:45 a. m. del día siguiente
  12. Londres, Reino Unido: 12:45 a. m. del día siguiente
  13. París, Francia: 1:45 a. m. del día siguiente
  14. Tokio, Japón: 8:45 a. m. del día siguiente
  15. Seúl, Corea del Sur: 8:45 a. m. del día siguiente
  16. Sídney, Australia: 10:45 a. m. del día siguiente
Selección Colombia post Mundial
Selección Colombia post Mundial
Foto: AFP

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Alineaciones de Colombia vs. Perú

  • Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Kevin Andrade, Dávinson Sánchez (C), Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Jhon Solís, Jhon Arias; Yaser Asprilla, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez.
  • Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés y Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Jhonny Vidales, Piero Magallanes, Adrián Ugarriza.
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