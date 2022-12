¿Es más importante para colombianos el Mundial que las elecciones? Análisis

al Mundial que arranca en este jueves.

Inicialmente cuestionó si para los colombianos es más importante la Copa del Mundo o la segunda vuelta de las presenciales (15 de junio), y aprovechó para resaltar la importancia del voto obligatorio en Brasil.

“Esto permite evaluar el ánimo o lo que realmente piensa la sociedad del país. Si la gente no vota, cómo va a tener derecho al pataleo (…) donde el voto no es obligatorio por lo menos todos pagan sus impuestos, sin embargo si uno vive en un país en donde las camadas menos favorecidas no pueden pagar impuesto tienen que por lo menos hacerlo a través del voto”, manifestó el diplomático.