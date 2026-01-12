Estas son las designaciones ministeriales hechas por Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al capitán Juan Escalona como nuevo ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, y al vicealmirante Aníbal Coronado como ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. Los cambios en el gabinete ministerial fueron anunciados en su canal oficial vía Telegram, como parte de un proceso de continuidad administrativa para el “desarrollo de los planes del Gobierno Bolivariano”, según la presidenta encargada.

Juan Francisco Escalona Camargo es capitán del Ejército Bolivariano de Venezuela y figura militar de larga trayectoria dentro de las estructuras del chavismo. Escalona ha desarrollado gran parte de su carrera en el Ejército y ha sido militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además de su labor en filas militares, ha sido diputado suplente en la Asamblea Nacional, lo que lo ubica como un actor conocido tanto en el ámbito castrense como en el legislativo.

El capitán Escalona es reconocido por haber servido como edecán del expresidente Hugo Chávez y, tras su muerte, como parte del círculo de seguridad de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela // Foto: AFP

Por su parte, Aníbal Eduardo Coronado Millán es vicealmirante de la Infantería de Marina Bolivariana y a lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos dentro de la estructura del Estado. Se desempeñó como Guardia de Honor Presidencial y edecán de Nicolás Maduro, viceministro de Seguimiento e Inspección de Gestión de Gobierno y jefe de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda.



Coronado, antes de ser designado, se desempeñaba en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno en Venezuela. El vicealmirante sustituirá a Ricardo Molina, quien había sido designado ministro por Nicolás Maduro, en febrero de 2025. El nuevo ministro asume el cargo con el mandato de impulsar la protección del ambiente y la gestión de recursos naturales.

Estos movimientos se producen en un momento de alta relevancia política, orientado, según la presidenta interina, a garantizar la eficiencia en el cumplimiento de los planes de la Revolución Bolivariana.