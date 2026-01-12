¿Avioneta de Yeison Jiménez ya habría sufrido un accidente?: destapan oscuro secreto

La tragedia que enluta a la música popular colombiana continúa rodeada de interrogantes. A medida que avanzan las investigaciones por el accidente aéreo que terminó con la vida de uno de los íconos del género popular, Yeison Jiménez, y otras cinco personas, el pasado 10 de enero de 2026, han comenzado a conocerse detalles que relacionan a la avioneta en la que viajaba el cantante con otro siniestro ocurrido años atrás.

El accidente tuvo lugar entre Paipa y Duitama, en Boyacá, minutos después del despegue desde el aeropuerto Juan José Rondón. La aeronave, una Piper PA-31 Navajo con matrícula N325FA, se desplomó cuando el artista se dirigía a cumplir un compromiso musical en Marinilla, Antioquia.



¿La avioneta de Yeison Jiménez ya había sufrido otro accidente?

Testimonios recopilados por las autoridades y medios nacionales han revelado nuevos detalles de lo ocurrido en la tarde del 10 de enero. Según informó Noticias Caracol, la avioneta voló a baja altura, realizó un giro brusco y generó fuertes ruidos antes de perder estabilidad y caer en picada. Estas versiones coinciden con lo señalado por la Aeronáutica Civil y hoy son claves para reconstruir lo sucedido.

La entidad confirmó que la aeronave sí logró despegar y permaneció en el aire entre dos y tres minutos. De acuerdo con Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes, el avión era aeronavegable, lo que abre el análisis sobre otros factores que pudieron incidir en la tragedia.



¿Avioneta de Yeison Jiménez estaría relacionada con otro accidente?

#Comunicado. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en operaciones conjuntas, aseguran aeronave y posible cocaína en Campeche. https://t.co/qYsybSLFIX pic.twitter.com/HvlgdgwNDo — @Defensamx (@Defensamx1) August 14, 2022

En las últimas horas salió a la luz una información que avivó las dudas alrededor del caso. Registros internacionales indicarían que una aeronave con características muy similares y la misma matrícula habría estado involucrada en un accidente ocurrido en agosto de 2022 en Campeche, México.



En ese hecho, el avión perdió el tren de aterrizaje tras aterrizar en una pista no autorizada. Posteriormente, autoridades mexicanas informaron que transportaba 460 kilos de cocaína y que había ingresado al país sin permiso, dejando incluso una persona fallecida. Más adelante se conoció que la avioneta estaba “gemeleada”, es decir, duplicada con las mismas placas que la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez.



Investigación aérea y conmoción nacional

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil mantiene abiertas varias líneas de indagación, entre ellas:



Posibles fallas técnicas.

Condiciones de operación previas al despegue.

Antecedentes de la aeronave y su historial.

Mientras se esclarecen los hechos, el país continúa despidiendo a Yeison Jiménez, un artista que venía de presentarse en Málaga, Santander, y que se consolidó como una de las figuras más queridas de la música popular colombiana.