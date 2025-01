Este equipo entraría en la puja de James Rodríguez; lo alejan de Colombia

Una vez más, James Rodríguez rescindió su contrato ante la falta de minutos que tenía en el Rayo Vallecano y por no ser tenido en cuenta por el técnico del conjunto de Vallecas. Ahora, comienzan a sonar rumore de cuál podría ser el destino del cucuteño, que, por ahora, sigue siendo incierto.

Desde semanas atrás comenzaron a situar al '10' de la Selección Colombia en el Junior de Barranquilla, pues, según dicen, sería un deseo de Fuad Char para darle un salto de calidad al conjunto tiburón. Sin embargo, desde Argentina comenzó a correr el rumor de que a la puja entraría Boca Juniors debido al gusto de Riquelme por el colombiano y que encajaría en el esquema de Fernando Gago.

"James Rodríguez, otra vez en la mira de Boca Juniors. La situación de conflicto con el Rayo Vallecano despertó el interés que Boca siempre tuvo en él (...) Su salida de Rayo, la necesidad de un creativo del técnico Fernando Gago y el sueño de Mauricio ‘Chicho’ Serna", indicó Diario Olé.

James Rodríguez Foto: AFP

Esto se sabe del interés de Boca Juniors

El cuadro 'Xeneize' ha mostrado interés por el colombiano desde hace años atrás, incluso, en su momento se llegaron a comunicar con el círculo del futbolista, pero en ese momento el cucuteño quería continuar en Europa. En ese orden de ideas, no sería imposible que se pueda reactivar una conversación entre las partes.

“Como colombiano y hombre de fútbol, quién no va a querer que James juegue en su equipo, luego de lo que hizo en la Copa América y lo que ratifica siempre en la Selección. Sería un sueño, pero no deja de ser un sueño", dijo en su momento el 'Chicho' Serna. Por lo tanto, se espera que pronto se dé una oferta oficial y el cucuteño no lo vería con malos ojos por su interés de seguir en fútbol competitivo por la Selección Colombia.

James Rodríguez X @RayoVallecano