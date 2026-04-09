Estos son los árbitros colombianos convocados al Mundial 2026 de fútbol por Fifa

La Fifa publicó la lista de árbitros que dirigirán los partidos de la Copa Mundial de la Fifa 2026, con presencia colombiana. Por el lado de los árbitros centrales, el único convocado fue Andrés Rojas. Como árbitro asistente aparece Alexander Guzmán, mientras que en el VAR estará Nicolás Gallo.

Llama la atención la baja convocatoria de árbitros colombianos frente a otros países latinoamericanos. Entre árbitros principales, asistentes y asistentes de video, habrá nueve jueces argentinos, cuatro chilenos, cinco uruguayos, cuatro venezolanos, siete mexicanos, cuatro españoles, tres paraguayos, tres colombianos y dos peruanos.



Quiénes son los tres árbitros colombianos para la Copa del Mundo

Andrés Rojas estuvo envuelto en una polémica en la Copa Libertadores del año pasado, cuando expulsó a Gonzalo Plata en el partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. Una sanción que, tras la apelación, fue reversada por la Conmebol, que le retiró la sanción al jugador.

Andrés Rojas, árbitro colombiano Foto: AFP

Por su parte, Alexander Guzmán llega a su segundo Mundial consecutivo. Nicolás Gallo, quien tiene presencia asegurada en el VAR de algunos partidos, ha arbitrado Juegos Olímpicos, torneos Conmebol y el Mundial de Clubes. Además, suma 130 designaciones como VAR.



Nicolás Gallo, árbitro colombiano Foto: AFP

En total, el equipo arbitral estará compuesto por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video. Esta edición de la Copa del Mundo contará con 41 oficiales más respecto a Catar, hace cuatro años. En esta edición fueron convocadas seis mujeres como árbitras. Por México estará Katia García como principal y Sandra Ramírez como asistente. La cuota de Estados Unidos está compuesta por Tori Penso como árbitra central y, como asistentes, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. En el VAR, procedente de Nicaragua, estará Tatiana Guzmán.



Habrá presencia arbitral de las seis confederaciones

Así mismo, hay presencia arbitral de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro de la Fifa. Según el comunicado de la organización, se trata “del equipo arbitral más completo de la historia de la Copa Mundial de la Fifa”. Afirmación que respalda Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la Fifa y presidente de la Comisión de Árbitros, quien señaló: “Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la Fifa. Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales”.

Los árbitros convocados entrenarán diariamente en sesiones con jugadores y, previamente al Mundial, estarán en Miami desde el 31 de mayo en jornadas preparatorias que se extenderán por diez días. En esta edición de la Copa del Mundo se utilizará tecnología para detectar automáticamente los goles, una nueva versión que se integrará con el sistema del balón conectado.