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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Estos son los árbitros colombianos convocados al Mundial 2026 de fútbol por Fifa

Estos son los árbitros colombianos convocados al Mundial 2026 de fútbol por Fifa

La Fifa anunció los árbitros para el Mundial 2026 y Colombia tendrá tres representantes.

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