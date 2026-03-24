En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Ramón Jesurún defiende al exárbitro Imer Machado: "Es el que más sufre"

Ramón Jesurún defiende al exárbitro Imer Machado: "Es el que más sufre"

El presidente de la Comisión Arbitral ha estado en el foco de rumores sobre su continuidad ante las continuas polémicas arbitrales del fútbol profesional colombiano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad