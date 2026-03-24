Ramón Jesurún defiende al exárbitro Imer Machado: "Es el que más sufre"

En medio de las constantes polémicas arbitrales en el fútbol colombiano, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, salió al paso de los rumores y respaldó la continuidad del exárbitro Imer Machado al frente de la Comisión Arbitral.

En conversación con Blog Deportivo, el máximo dirigente de la FCF dejó claro que Machado seguirá en su cargo, destacando su trabajo y cuestionando las críticas que ha recibido cada vez que se presentan errores arbitrales en el torneo local.

"Es un gran trabajador. Yo no entiendo porqué cada vez que un árbitro se equivoca le echan la culpa a Imer Machado”, afirmó Jesurún.

El presidente también afirmó que, contrario a lo que muchos creen, Machado es quien más sufre cuando se presentan fallas en el arbitraje colombiano, tanto en primera como en segunda división.



"El tipo que más sufre cuando los errores arbitrales suceden es el director de árbitro, que es el señor Imel Machado. Entonces es también una, es un odio, porque es odio de algunas personas por alguien que está ahí y que ellos quisieran estar ahí", agregó.

Ramón Jesurún, presidente FCF Fotos: collage AFP

Jesurún también criticó lo que considera ataques injustificados hacia el exárbitro, sugiriendo que detrás de muchas críticas habría intereses personales de quienes aspiran a ocupar ese cargo.

“Es un hombre honesto, serio, que trabaja enormemente para que los arbitrajes sean buenos”, agregó.



Defiende el arbitraje

En esa misma línea, el presidente de la FCF defendió el arbitraje colombiano, por lo que dijo que hay una estigmatización contra los árbitros y sus actuaciones. De hecho, expuso como ejemplo que en una jornada se pueden presentar 18 partidos con dos malos arbitrajes, pero se hace énfasis en esas polémicas y no en el resto del nivel de los jueces.

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"Cuando un árbitro pita bien no es noticia. Aquí es noticia, y lo convertimos en deporte primordial, hablar mal de un árbitro, cuando una jugada se da o no. Sí, hay errores, pero no podemos decir que el arbitraje es malo por una jugada. Estamos estigmatizando el arbitraje", agregó Jesurún en charla con Fabio Poveda, periodista de Blog Deportivo.