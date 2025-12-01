En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Jesurún habló del sorteo del Mundial 2026 y si Colombia estará en el grupo de la muerte

Jesurún habló del sorteo del Mundial 2026 y si Colombia estará en el grupo de la muerte

En la ceremonia del 5 de diciembre se definirán los grupos de la primera fase del Mundial, a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Néstor Lorenzo, James Rodríguez y Ramón Jesurún
Néstor Lorenzo, James Rodríguez y Ramón Jesurún
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad