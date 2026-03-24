Este sería el equipo titular de Colombia para enfrentar a Croacia en partido amistoso

A poco más de 48 horas del duelo entre la Selección Colombia y Croacia, comienzan a perfilarse la posible alineación titular de la tricolor por parte del técnico Néstor Lorenzo, quien afronta una doble fecha Fifa atípica y exigente, por el poco tiempo de recuperación entre partidos.

El periodista Fabio Poveda, enviado especial de Blu Radio a Estados Unidos para cubrir estos partidos amistosos, contó en Blog Deportivo que el entrenador argentino tendría prácticamente definida una nómina base para este primer reto deportivo, con la intención de consolidar una estructura titular de cara al reto del Mundial de la Fifa 2026.

La posible alineación titular de Colombia

En el arco, todo indica que el titular sería Camilo Vargas, quien se mantiene como el número uno en la consideración del cuerpo técnico, pese al buen momento que atraviesa Álvaro Montero en el fútbol argentino.

La defensa estaría conformada por Daniel Muñoz como lateral derecho, Johan Mojica por la banda izquierda, y la dupla central integrada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.



Daniel Muñoz, jugador de la Selección Colombia Foto: AFP

En el mediocampo, se perfila el regreso de Jefferson Lerma, acompañado por Jhon Arias. La tercera pieza en esa zona genera dudas: Kevin Castaño podría tener la oportunidad de sumar minutos, aunque también aparece como alternativa Nelson Deossa.

En la zona ofensiva, no habría sorpresas. Luis Díaz lideraría el ataque por banda, junto a James Rodríguez, quien vuelve a ser pieza clave pese a su inactividad reciente en la MLS con el Minnesota United. El único interrogante estaría en el delantero centro: Jhon Córdoba (quien viene de anotar póker en Rusia) o Luis Javier Suárez (que es el goleador del Sporting en Portugal).



Un partido para medir el verdadero nivel

En Blog Deportivo también hubo tiempo para el análisis de esta doble fecha de amistosos de Colombia contra Croacia y Francia. Algunos consideran que Lorenzo debería usar este compromiso para probar variantes, mientras que otros sostienen que lo ideal es alinear el equipo titular pensando en consolidar una base para la Copa del Mundo que empezará en junio.

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Croacia, actual potencia del fútbol mundial tras sus recientes actuaciones en torneos internacionales, representa una prueba de alto nivel. Por eso, desde el entorno de la tricolor hay consenso en que este tipo de partidos deben aprovecharse al máximo para competir con lo mejor disponible.

Así, Colombia se alista para un amistoso que, aunque no otorga puntos, sí deja conclusiones importantes de cara a lo que viene en el camino hacia la consolidación del equipo ideal para el Mundial.