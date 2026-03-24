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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Este sería el equipo titular de Colombia para enfrentar a Croacia en partido amistoso

Este sería el equipo titular de Colombia para enfrentar a Croacia en partido amistoso

La tricolor se medirá con el equipo europeo el jueves 26 de marzo desde las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

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