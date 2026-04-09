Lista completa de los árbitros que estarán en el Mundial de la Fifa 2026

La Fifa dio a conocer este jueves la lista de todos loa árbitros que estarán en el Mundial 2026 que comenzará el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. Aunque había expectativa sobre la presencia de jueces colombianos, la respuesta es simple: sí habrá representantes colombianos en la máxima cita del fútbol a nivel de selecciones.

En el documento se detalla que son 52 árbitro centrales los elegidos, más 88 jueces de línea y 30 que estarán en el VAR. Todos los elegidos hacen parte de las distintas confederaciones de fútbol asociadas a la Fifa: CAF (África), AFC (Asia), UEFA (Europa), Concacaf (Norte/Centroamérica), OFC (Oceanía) y Conmebol (Sudamérica).

Lista completa de árbitros para el Mundial

Árbitros centrales



1. Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

2. Khalid Al Turais (Arabia Saudita)

3. Yusuke Araki (Japón)

4. Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

5. Pierre Atcho (Gabón)

6. Ivan Barton (El Salvador)

7. Dahane Beida (Mauritania)

8. Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

9. Juan Calderón (Costa Rica)

10. Raphael Claus (Brasil)

11. Ismail Elfath (Estados Unidos)

12. Espen Eskås (Noruega)

13. Alireza Faghani (Australia)

14. Yael Falcón Pérez (Argentina)

15. Drew Fischer (Canadá)

16. Cristian Garay (Chile)

17. Katia García (México)

18. Mustapha Ghorbal (Argelia)

19. Alejandro Hernández (España)

20. Darío Herrera (Argentina)

21. Jalal Jayed (Marruecos)

22. Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

23. István Kovács (Rumania)

24. François Letexier (Francia)

25. Ning Ma (China)

26. Adham Makhadmeh (Jordania)

27. Danny Makkelie (Países Bajos)

28. Szymon Marciniak (Polonia)

29. Maurizio Mariani (Italia)

30. Héctor Said Martínez (Honduras)

31. Amin Mohamed (Egipto)

32. Oshane Nation (Jamaica)

33. Glenn Nyberg (Suecia)

34. Michael Oliver (Inglaterra)

35. Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

36. Kevin Ortega (Perú)

37. Tori Penso (Estados Unidos)

38. João Pinheiro (Portugal)

39. Ramon Abatti (Brasil)

40. César Ramos (México)

41. Andrés Rojas (Colombia)

42. Sandro Schärer (Suiza)

43. Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

44. Anthony Taylor (Inglaterra)

45. Gustavo Tejera (Uruguay)

46. Facundo Tello (Argentina)

47. Abongile Tom (Sudáfrica)

48. Clément Turpin (Francia)

49. Jesús Valenzuela (Venezuela)

50. Slavko Vinčić (Eslovenia)

51. Wilton Sampaio (Brasil)

52. Felix Zwayer (Alemania)

Andrés Rojas, árbitro colombiano Foto: AFP

Jueces de línea



1. Amos Abeigne (Gabón)

2. Mahmoud Abouelregal (Egipto)

3. Mostafa Akarkad (Marruecos)

4. Mohammed Al Abakry (Arabia Saudita)

5. Mohamed Al Hammadi (Emiratos Árabes Unidos)

6. Mohammad Al Kalaf (Jordania)

7. Saoud Al Maqaleh (Catar)

8. Taleb Al Marri (Catar)

9. Ahmad Al Roalle (Jordania)

10. Lyes Arfa (Canadá)

11. Kyle Atkins (Estados Unidos)

12. Carlos Barreiro (Uruguay)

13. Micheal Barwegen (Canadá)

14. Isaak Bashevkin (Noruega)

15. Adam Kupsik (Polonia)

16. Mahbod Beigi (Suecia)

17. Juan Pablo Belatti (Argentina)

18. Gary Beswick (Inglaterra)

19. Daniele Bindoni (Italia)

20. Marco Bisguerra (México)

21. Zakaria Brinsi (Marruecos)

22. Bruno Boschilia (Brasil)

23. Bruno Pires (Brasil)

24. Stuart Burt (Inglaterra)

25. Eduardo Cardozo (Paraguay)

26. Gabriel Chade (Argentina)

27. Danilo Manis (Brasil)

28. Nicolas Danos (Francia)

29. Stephane De Almeida (Suiza)

30. Jan De Vries (Países Bajos)

31. Maximiliano Del Yesso (Argentina)

32. Christian Dietz (Alemania)

33. Boris Ditsoga (Gabón)

34. Jan Erik Engan (Noruega)

35. Rodrigo Figueiredo (Brasil)

36. Timur Gaynullin (Uzbekistán)

37. Mokrane Gourari (Argelia)

38. Alexander Guzman (Colombia)

39. Ahmed Hossam Taha (Egipto)

40. Jerson Santos (Angola)

41. Bruno Jesus (Portugal)

42. Robert Kempter (Alemania)

43. Tomaz Klancnik (Eslovenia)

44. Andraz Kovacic (Eslovenia)

45. George Lakrindis (Australia)

46. James Lindsay (Australia)

47. Tomasz Listkiewicz (Polonia)

48. Walter Lopez (Honduras)

49. Luciano Maia (Portugal)

50. James Mainwaring (Inglaterra)

51. Mihai Marica (Rumania)

52. Brooke Mayo (Estados Unidos)

53. Jun Mihara (Japón)

54. David Moran (El Salvador)

55. Tulio Moreno (Venezuela)

56. Alberto Morin (México)

57. Cyril Mugnier (Francia)

58. Jose Enrique Naranjo Perez (España)

59. Cristian Navarro (Argentina)

60. Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)

61. Elvis Noupue (Camerún)

62. Adam Nunn (Inglaterra)

63. Michael Orue (Perú)

64. Benjamin Pages (Francia)

65. Corey Parker (Estados Unidos)

66. Antonio Pupiro (Nicaragua)

67. Rafael Alves (Brasil)

68. Christian Ramirez (Honduras)

69. Sandra Ramirez (México)

70. Jose Retamal (Chile)

71. Miguel Rocha (Chile)

72. Facundo Rodriguez (Argentina)

73. Milciades Saldivar (Paraguay)

74. Diego Sanchez (España)

75. Zakhele Siwela (Sudáfrica)

76. Andreas Soderkvist (Suecia)

77. Hessel Steegstra (Países Bajos)

78. Nicolas Taran (Uruguay)

79. Alberto Tegoni (Italia)

80. Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

81. Andrey Tsapenko (Uzbekistán)

82. Ferencz Tunyogi (Rumania)

83. Jorge Urrego (Venezuela)

84. Caleb Wales (Trinidad y Tobago)

85. Abbes Akram Zerhouni (Argelia)

86. Fei Zhou (China)

87. Juan Carlos Mora (Costa Rica)

88. Tulio Moreno (Venezuela)

Asistentes VAR

