Lista completa de los árbitros que estarán en el Mundial de la Fifa 2026

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La Fifa dio a conocer este jueves la lista de todos loa árbitros que estarán en el Mundial 2026 que comenzará el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. Aunque había expectativa sobre la presencia de jueces colombianos, la respuesta es simple: sí habrá representantes colombianos en la máxima cita del fútbol a nivel de selecciones.
En el documento se detalla que son 52 árbitro centrales los elegidos, más 88 jueces de línea y 30 que estarán en el VAR. Todos los elegidos hacen parte de las distintas confederaciones de fútbol asociadas a la Fifa: CAF (África), AFC (Asia), UEFA (Europa), Concacaf (Norte/Centroamérica), OFC (Oceanía) y Conmebol (Sudamérica).
Árbitros centrales
Jueces de línea
Asistentes VAR