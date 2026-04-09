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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Lista completa de los árbitros que estarán en el Mundial de la Fifa 2026

Lista completa de los árbitros que estarán en el Mundial de la Fifa 2026

En total son 170 los árbitros que fueron seleccionados para ser parte de las ternas que estarán en los 104 partidos que tendrá esta renovada Copa del Mundo.

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