Miguel Ángel Borja revela que ya tiene su tiquete para ir al Mundial 2026

Uno de los delanteros colombianos goleadores de los últimos años en sus diferentes clubes confirmó en los micrófonos de Blog Deportivo que ya tiene listos sus tiquetes para ir al Mundial de la Fifa 2026. Se trata del atacante Miguel Ángel Borja.

El centrodelantero del Al-Wasl de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos detalló que acompañará a sus compañeros de la Selección Colombia como un hincha más, pues reconoció tener los pies en la tierra y dijo que los mejores son los que deben representar al país, como cuando él lo hizo en su momento.

"Hay que ser realistas. Yo creo que la selección tiene que ir la palabra lo dice, ¿no? Los mejores, los que estén en su mejor momento. Yo no me considero en estos momentos que estoy en un buen momento, y hay que aceptarlo. Uno no puede ser tampoco, uno no puede escaparse de la realidad, pero creo que voy a estar con ese deseo de que a la selección le vaya bien, y voy a estar ahí. Ya tengo todo programado", reflexionó Borja.

Miguel Ángel Borja con la Selección Colombia vs. Argentina Foto: AFP

De hecho, aseguró que tiene una buena relación tanto con los directivos como con el cuerpo técnico de la tricolor, encabezado por Néstor Lorenzo, por lo que agradeció en su momento que lo hayan tenido en cuenta cuando estaba en un buen nivel para representar a Colombia.



En lo competitivo, de cara a la Copa del Mundo, Borja afirmó que Colombia tendrá un buen desempeño, más allá de lo que se vio en los últimos partdos amistosos contra Croacia y Francia, en los que se perdieron 2-1 y 1-3.

"De pronto los últimos partidos no han sido muy buenos, pero es una selección que le ha ganado a los grandes, le ha ganado a Argentina, le ha hecho buenos partidos a Brasil, y en Europa también ha enfrentado grandes selecciones y les ha ganado. Entonces yo creo que en el Mundial vamos a ver esa selección", agregó.



Borja, fiel a Junior

Finalmente, el colibrí no ocultó su preferencia en el partido de la Copa Libertadores entre el Junior y Palmeiras. Aunque jugó en ambos equipos y tiene un gran afecto, afirmó que apoyará al tiburón para que consiga la victoria. Por eso, envió un mensaje a los futbolistas: mantener la concentración durante todo el partido para poder sumar los tres puntos.