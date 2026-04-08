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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Miguel Ángel Borja revela que ya tiene su tiquete para ir al Mundial 2026

Miguel Ángel Borja revela que ya tiene su tiquete para ir al Mundial 2026

El delantero de 33 años vive un buen momento en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos tras un fugaz paso por el Cruz Azul de México.

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