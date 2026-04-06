RD Congo advierte a Colombia: nacionalizaría a media plantilla para el Mundial

Finalmente, la Selección Colombia conoció quién completa el Grupo K, por lo que en la Copa del Mundo la escuadra tricolor enfrentará a Uzbekistán, Portugal y República Democrática del Congo, este último clasificado por la vía del repechaje.

RD Congo logró su cupo luego de derrotar a Jamaica por la mínima diferencia, regresando a una cita mundialista tras 52 años. Sin embargo, los africanos no llegarán solo a participar, sino que buscan ser protagonistas y, con ello, preparan un plan para competir en el Grupo K.



RD Congo nacionalizará 10 jugadores

A diferencia de lo que ocurre con los clubes en el mundo, que fichan jugadores, las selecciones no pueden hacerlo de esa manera; sin embargo, sí pueden nacionalizar futbolistas. Ante esto, RD Congo cuenta con una amplia lista de figuras en carpeta con las que buscarán nacionalizarlos a menos de 70 días de que inicie el torneo.

Según información conocida en Europa, la Federación Congoleña, que se enfrentará a Colombia en la fase de grupos del Mundial, planea nacionalizar a 10 jugadores que podrían ser convocados y que, además, compiten en el Viejo Continente, lo que reforzaría al equipo para el certamen.

RD Congo, ganador repechaje a Mundial AFP

¿Por qué los convocaría RD Congo?

Las opciones que tiene en carpeta RD Congo son jugadores sin lugar en sus respectivas selecciones nacionales, quienes podrían optar por nacionalizarse y vestir los colores del país en la próxima Copa Mundial. De hecho, entre los nombres que suenan aparecen figuras como Yoane Wissa y Chancel Mbemba, lo que podría representar un reto para Colombia cuando se enfrenten.

Ante esta información, el listado completo de opcionados para portar el escudo de RD Congo es:



Warren Bondo (Cremonese)

Willy Kambwala (Villarreal)

Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt)

Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig)

Samuel Mbangula (Werder Bremen)

Jordy Makengo (Friburgo)

Antoni Milambo (Brentford)

Dilane Bakwa (Nottingham Forest)

Marc Bola (Watford)

Bradley Locko (Brest)

Obed Nkambadio (Paris FC)

Jean-Victor Makengo (Lorient)

Alonzo Engwanda (Utrecht)

Anthony Musaba (Fenerbahçe)

¿Cuándo serán los partidos de Colombia?

Colombia tendrá su debut el 17 de junio desde las 9:00 de la noche ante Uzbekistán. Luego enfrentará a RD Congo el 23 del mismo mes, también a esa hora, y cerrará la fase de grupos ante el Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 de junio desde las 6:30 de la tarde.

