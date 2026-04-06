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Blu Radio  / Deportes  / RD Congo advierte a Colombia: nacionalizaría a media plantilla para el Mundial

RD Congo advierte a Colombia: nacionalizaría a media plantilla para el Mundial

RD Congo logró su cupo luego de derrotar a Jamaica por la mínima diferencia, regresando a una cita mundialista tras 52 años.

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