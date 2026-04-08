Maturana aterriza a los aficionados tras amistosos de Colombia antes del Mundial

Siguen las reacciones luego de los amistosos que disputó la Selección Colombia contra Croacia y Francia en la última fecha Fifa, que terminó con dos derrotas. En esta ocasión, el experimentado entrenador Francisco Maturana analizó el presente de la tricolor y aterrizó a los aficionados que han criticado fuertemente al equipo nacional que en poco más de dos meses empezará su camino en el Mundial 2026.

Fiel a su estilo reflexivo, el técnico antioqueño dejó claro que los resultados previos no son garantía de nada y que el fútbol está lejos de ser predecible, enviando un mensaje directo a los aficionados que ya sacan conclusiones apresuradas tras el 2-1 ante los croatas y el 1-3 contra los franceses.

"Yo le puedo mostrar los partidos que pasaron, pero el partido con Uzbekistán no tengo ni idea lo que va a pasar. Y fuera de eso, yo no sé cómo van a jugar los jugadores, porque el jugador es él y sus circunstancias. Usted puede ser muy bueno, pero en dos meses usted cómo va a estar, qué tiene en la cabeza, cómo está su familia, cómo está su cuerpo. Entonces esa utopía de aquí a los dos meses le da licencia a todo el mundo que diga que lo que va a pasar, pero los entrenadores no tienen ni idea de lo que va a pasar", reflexionó el exseleccionador.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: AFP

Reconocer el proceso en selecciones

Al evocar el pasado, Maturana puso en perspectiva los altibajos del fútbol colombiano. Recordó que pasaron 28 años sin clasificaciones mundialistas antes de 1990, tiempo en el que el país siguió adelante pese a los resultados deportivos. Para el técnico, ese recorrido demuestra que perder o ganar no define el destino de una nación futbolera, una idea que contrasta con la ansiedad actual que rodea cada presentación del combinado nacional.



En ese sentido, el exseleccionador fue contundente: nadie puede anticipar lo que ocurrirá en el Mundial. Según Maturana, incluso los entrenadores carecen de certezas sobre cómo llegará un equipo a la competencia, lo que convierte cualquier pronóstico en una simple especulación.

Finalmente, el estratega también cuestionó la facilidad con la que hoy se opina sobre el juego. Señaló que en la actualidad “todo el mundo tiene licencia para decir lo que quiere”, incluso sin haber vivido el fútbol desde dentro.

"Ahora todo el mundo tiene licencia para decir lo que quiere, y a veces sin haber jugado un partido. Y esto es la boda, decía alguien, que ni para allá voy a mirar, ¿cierto? Porque es algo que uno no puede arreglar, entonces no mire. Y haga lo que usted tiene que hacer. Eso es muy importante, hacer lo que uno como entrenador tiene que hacer. Lo demás tiene todo el derecho para hablar", concluyó.