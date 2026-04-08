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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Maturana aterriza a los aficionados tras amistosos de Colombia antes del Mundial

Maturana aterriza a los aficionados tras amistosos de Colombia antes del Mundial

Perder ante un campeón y subcampeón del Mundo generó opiniones divididas en los últimos días luego de la fecha Fifa en la que Colombia no mostró su mejor versión.

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