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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Estos son los partidos de repechaje para definir los últimos cupos al Mundial 2026

Estos son los partidos de repechaje para definir los últimos cupos al Mundial 2026

Se juegan los playoffs rumbo al Mundial de 2026. Turquía lleva la ventaja y varias selecciones, hoy, buscan la victoria.

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