Estos son los partidos de repechaje para definir los últimos cupos al Mundial 2026

Aún quedan seis cupos para el Mundial de Fútbol de la Fifa del 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Esos seis lugares están siendo disputados por 20 selecciones.



Turquía le ganó por un gol a Rumanía

En el primer partido de este jueves, en Estambul, Turquía se impuso 1-0 a Rumanía en la semifinal de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026 y se jugará su clasificación el martes ante Eslovaquia o Kosovo.

En el estadio del Besiktas, los turcos pasaron dificultades, pero lograron sostener la ventaja gracias a un gol del lateral Ferdi Kadioglu al minuto 53, tras una asistencia del centrocampista del Real Madrid, Arda Güler.

Turquía visitará a eslovacos o kosovares, que se enfrentan esta tarde en la final de la ruta C de la repesca europea, cuyo ganador obtendrá el cupo al Mundial. Turquía no disputa un Mundial desde 2002, cuando fue tercera.

Desde las 2:45 de la tarde comenzará el duelo entre Italia e Irlanda del Norte. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre Gales y Bosnia y Herzegovina.



Por otra parte, Polonia jugará contra Albania; el ganador se medirá ante el vencedor entre Ucrania y Suecia. República Checa enfrentará a Irlanda, y el ganador jugará contra quien se imponga entre Dinamarca y Macedonia del Norte.



Nueva Caledonia contra Jamaica será a las 10:00 de la noche

En Sudamérica, en Monterrey, México, Bolivia jugará contra Surinam a las 5:00 de la tarde, hora colombiana. Y a las 10:00 de la noche, también hora de Colombia, habrá otro partido con atención para Colombia: Nueva Caledonia contra Jamaica. El ganador de esta llave enfrentará a Congo y será el último integrante del grupo de Colombia en la Copa del Mundo.

