Estoy decepcionado: Mathieu Valbuena sobre su amistad con Karim Benzema

El futbolista francés Mathieu Valbuena rompió su silencio y acusó a su compañero de selección Karim Benzema de haberle incitado "indirectamente" a pagar a sus chantajistas en el caso del video sexual, en una entrevista con el diario Le Monde publicada este viernes. (Lea también: Benzema reconoció estar involucrado en chantaje a Valbuena )

"Incitar, quiere decir: 'Vas a tener que pagar'. I-|-1ndirectamente", responde Valbuena al periodista que le pregunta si Benzema no lo incitó simplemente a ver a los chantajistas, sin presionarle realmente.

Benzema fue detenido el 5 de noviembre e imputado por "complicidad de tentativa de chantaje", a lo que se sumó la prohibición de ver a Valbuena. Una medida que priva a la selección francesa de un dúo clave a pocos meses de la Eurocopa que organiza el país en 2016.

"En su forma de hablar, no fue agresivo, no me habló de dinero de forma concreta, directamente, pero cuando insistes para hacerme ver a alguien... pffff. Yo nunca he visto que alguien vaya a destruir un vídeo gratuitamente sólo porque me adora. No hay que tomar por tonta a la gente", explica Valbuena este viernes.

"Sólo puedo estar decepcionadísimo, y constatar que la relación con Karim no es tan sincera como podía pretender que era", agrega.

Según fuentes cercanas a la investigación, el atacante del Real Madrid confesó durante su detención que debía "servir de intermediario" entre Valbuena y un amigo de la infancia, Karim Zenati, presentado como el caballo de Troya de los chantajistas, en posesión de un video íntimo en el que aparece el jugador del Lyon.

Los dos internacionales mantuvieron una conversación en el centro de entrenamiento de la selección francesa de Clairefontaine el 5 de octubre. Benzema, como cómplice de su amigo de infancia, presiona a Valbuena para que pague, según una fuente próxima al caso.

Con AFP.

