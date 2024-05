Congreso CX Summit del 2024 se realizará en Cartagena, ¿cuándo es?

Este año, el Congreso CX SUMMIT, auspiciado por la Asociación Colombiana de BPO (Business Process Outsourcing) BPrO, se celebrará el 8 y 9 de mayo en el hotel Hilton de Cartagena, centrado en el tema de la confianza como pilar fundamental para impulsar una industria innovadora, inclusiva, ética y creadora de empleo. Se espera la asistencia de más de 1,200 participantes, incluyendo CEO, presidentes, vicepresidentes, gerentes, y directores de compañías, así como consultores, emprendedores, empresarios y académicos. Contará con 40 expositores de empresas líderes del sector BPO y oradores nacionales e internacionales que compartirán sus experiencias profesionales y personales para motivar a los asistentes.

La programación académica incluirá a personalidades como el CEO de The Futures Agency, Gerd Leonhard, uno de los 100 personajes más influyentes de Europa; Beth Loeb Davies, exdirectora de Aprendizaje en empresas como Tesla, Apple, Microsoft y Gap; Carlos Páez, quien sobrevivió 72 días en la Cordillera de los Andes y cuya historia inspiró una película de Netflix; Millán Ludueña, deportista extremo protagonista del documental From Core To Sun; y Estanislao Bachrach, experto en Neurociencias aplicadas al manejo emocional y la creatividad.

Según Ana Karina Quessep, presidente de BPrO, durante el evento se presentará el primer estudio sobre la confianza en el sector BPO en Colombia, destacando factores relacionados con la institucionalidad, la economía, la innovación y las expectativas de esta industria, que sustenta aproximadamente 752,000 empleos en el país.

El evento también contará con la participación de líderes empresariales y estratégicos del sector BPO como Adriana Novais de P&G; Héctor Orozco de Arcos Dorados Colombia (McDonald's); David Escobar de Comfama; el senador David Luna; María Consuelo Castro de Claro Colombia; Mariana Jaramillo de In Pacta Consulting; Magda Galindo de Promigas y Catalina Irurita, experta en Marketing y Comunicaciones y galardonada con el Women to Watch 2022. Se espera que más de 100 empresarios del sector en Colombia firmen un pacto por la generación de empleo joven, vulnerable y diverso, demostrando su compromiso con el progreso del país. Además, se realizará una rueda de negocios para fomentar la inversión y expansión de operaciones en Colombia, concluyó Quessep.

Para finalizar, el CX SUMMIT 2024 entregará los CX Interaction Awards, unos premios anuales a empresas que se han destacado en la interacción con los clientes y han demostrado excelencia en sus procesos, contribuyendo al éxito de sus organizaciones mediante la adopción de nuevas tecnologías e innovaciones. “Extendemos la invitación a todos los que valoran la importancia de proporcionar una experiencia de usuario que sea cercana e intuitiva, integrada al ADN de los clientes y que deseen beneficiarse de esta rica agenda académica centrada en la confianza”, finalizó Quessep.