Falcao dice que se siente recuperado y listo para jugar

El atacante colombiano Radamel Falcao afirmó que se siente "muy bien" y recuperado para jugar pronto con el Manchester United, tras un "problema en el gemelo" que ha evolucionado de manera "favorable".

"He estado entrenando fuertemente para estar dentro de las canchas. Me he sentido muy bien. El problema en el gemelo ha ido favorable", declaró en una entrevista a DirecTV Sports en el vestuario del Manchester United.

Falcao no estuvo en los tres últimos partidos con el Manchester United ni en los dos últimos amistosos de la selección colombiana, lo que disparó los rumores sobre un problema en la rodilla, pero él lo desmintió, señalando que la lesión es en un gemelo.

"Tuve una contusión en el músculo del sóleo, en el tendón del sóleo. Es una zona muy peligrosa, de mucho cuidado, y hay que tener los recaudos necesarios para no tener algo que pueda perjudicar en el futuro", apuntó.

Falcao no pudo señalar cuándo reaparecerá con el Manchester United y desplazó la decisión a su entrenador, Louis Van Gaal.

"Lo tendrá que decidir él. Estoy en constante evolución y siempre teniendo las precauciones necesarias para estar al 100%", explicó.

"Estoy con muchas ganas y mucha ilusión de estar en el campo. Estoy próximo a jugar. Siempre hay que tener cuidado para tratar de estar lo mejor posible", apuntó.

Sobre su nueva etapa en Manchester, el exgoleador de Atlético de Madrid y Mónaco dijo que espera poder tener pronto minutos para demostrar su calidad.

"Lo que más necesito es jugar", señaló, afirmando que se sintió "muy bien" cuando pudo jugar.

"Son muchas las especulaciones que se pueden generar y lo que se puede decir. Tengo que aislarme de todo eso. Cuando juegue y haga goles, todo cambiará", aseveró.

Falcao fue uno de los espectadores de lujo del viernes de la pasada semana, en la victoria 2-1 de Colombia en un amistoso en Londres sobre Estados Unidos.

"La atmósfera era impresionante. Parecíamos jugando dentro de Colombia", destacó.

Días más tarde, el equipo de José Pekerman cerraba su gran año 2014 con una victoria 1-0 en otro amistoso, el martes en Eslovenia.

"Tenemos un grupo de jugadores que son inteligentes, que saben dónde van. Estamos trabajando siempre en grupo. No hay que ponerse un límite. Tenemos una gran capacidad y debemos ir partido a partirdo. Ganar es el principal objetivo y seguir con ese objetivo", deseó.

Después de perderse el Mundial de Brasil al no estar recuperado de la grave lesión de rodilla sufrida en enero, la Copa América de Chile-2015 es el gran objetivo para Falcao con la selección colombiana en el nuevo año.

Pero antes tendrá que continuar con el Manchester United, tratando de demostrar que está en buenas condiciones y ayudando a que el club de Old Trafford mejore en la clasificación. Antes de la 12ª jornada y del partido del sábado en el terreno del Arsenal, el equipo es séptimo, a 13 puntos del líder, el Chelsea de José Mourinho.

Con AFP.