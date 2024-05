Investigan asesinato de mujer en el oriente de Cali: su cuñado es el principal sospechoso

Autoridades investigan el asesinato de una mujer que fue encontrada muerta a orillas de una zona boscosa cercana a un canal de aguas residuales en el barrio Marroquín, oriente de Cali. Las primeras versiones del caso indican que su cuñado sería el principal sospechoso de su asesinato, debido a que fue visto por habitantes del sector tratando de ocultar el cuerpo.

La víctima fue identificada como Mayra Tovar, de 36 años, reportada como desaparecida desde el pasado 29 de abril por sus familiares que viven en el barrio Manuela Beltrán. El sujeto fue capturado por las autoridades y trasladado hasta una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

“El llamado de la comunidad alerta a la patrulla de vigilancia sobre una persona que, al parecer, está dejando una bolsa negra, al verificarla, se encuentra en su interior el cuerpo de la mujer, quien presuntamente sería la desaparecida desde el domingo. La comunidad agrede al hombre, la policía lo protege, se lo lleva a un centro médico, y es dejado a disposición de las autoridades”, dijo el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La víctima vivía en la misma residencia del presunto hombre que la asesinó, en el segundo piso, con su hija de 12 años; el hombre convive con su esposa, quien es hermana de la mujer asesinada, y sus cuatro hijos en el primer piso. Una vez encontrado, el cuerpo fue llevado a medicina legal para determinar las causas de su muerte.

Publicidad

"Este hombre no tenía antecedentes, pero se sabe que es un soldado retirado, entiendo que tiene problemas médicos, nosotros estamos adelantando las investigaciones, para establecer cuáles fueron los móviles y por qué agredió y asesinó a su cuñada", expresó el oficial.

La hermana de la víctima relató a Blu Radio que entre el hombre y la mujer asesinada no había ninguna diferencia, aunque llamó la atención, que el hombre salió en horas de la madrugada a botar supuestamente unos escombros.

Publicidad

"Él salió de la casa a la 1:00 am con un coche donde uno carga a los bebés, porque nosotros tenemos un bebé de 9 meses, dijo que estaba llevando un material de reciclaje, luego regresó y se acostó normal. Después, cuando nos levantamos, la gente estaba afuera de la puerta de la casa y le estaban dando golpes, y decían que él la había matado. En ese momento llegó la Policía y se lo llevó", dijo Carolina Tovar.



Los familiares de Mayra Tovar se encuentran consternados por lo ocurrido, afirman que nunca sintieron nada que los alertara de lo que estaba ocurriendo en el segundo piso. En el tercer piso, vive otro hermano de la víctima, quien manifestó no tener conocimiento de nada.

"Él dice que no tiene nada que ver, pero es la palabra de él contra las de las autoridades porque allá en donde encontraron a mi hermana, también hallaron cosas que teníamos acá en la casa, e incluso el coche en donde la saco lo volvió a traer y ese está acá en la casa porque yo ahí saco a pasear a mi bebé. La verdad es que esto es muy duro porque no sé qué piense mi familia y la familia de él, que de pronto yo soy cómplice de esto, pero no sé absolutamente nada.", aseguró Tovar.

Al conocer la tragedia, los familiares revisaron el segundo piso donde vivía la mujer asesinada, y manifestaron que solo hallaron unas manchas de sangre debajo del lavadero; sin embargo, autoridades están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer el escabroso crimen, mientras definen la situación judicial del sospechoso.