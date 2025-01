Falso Vinicius colombiano desató la locura en España; lo invitaron a programa

Madrid, España, se volvió loca debido a que en las calles muchos aficionados del Real Madrid aseguraban haberse encontrado con el astro brasileño Vinicius Jr; tanto así, que tuvieron que llegaron autoridades para acompañar al 'crack' hasta su hotel. Pero lo que no sabían es que ni era brasileño ni jugador profesional, sino que se trataba del doble colombiano que se ha hecho famoso en redes sociales.

Ricardo Rincón, colombiano y creador de contenido, llegó hasta las calles de Madrid para poner a "prueba" un experimento y ver si las personas lo confundían o no con el astro del Real Madrid. Pero salió tal cual como lo pensó y colapsó las gran vía con varios aficionados que pensaban que en realidad si se trataba del '7' del conjunto merengue.

LOCURA TOTAL EN GRAN VÍA.



Ricardo, doble de Vinicius, revuelve Madrid por su parecido al brasileño.



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 29, 2025

"Vini, vini", comenzó a gritarle la gente en la calle y, poco a poco, llegaron a pedirle una foto. Incluso, personas de otros países lo confundieron con el astro y no dejaban de emocionarse con verlo ahí. Lo cierto es que esto fue posible gracias al apoyo del famoso programa El Chiringuito que armó todo para que pudiera salir acompañado y terminó funcionando toda la idea.

"Una vez me pasó, lo más curioso, fue en un aeropuerto. Si acá fue una locura, allá fue el doble, pero no se pudo grabar porque todo fue muy rápido. Fue en El Dorado de Bogotá, tenía un viaje común y corriente, la gente se quedaba mirando, pero no decían nada. Cuando estaba pasando la señora del asea y se me quedó mirando, le dije: '¿Tudo ben?', a lo que ella pega un grito. Puedo decir que del 100 % del aeropuerto, el 85 % estaba ahí conmigo", contó el famoso creador de contenido en la invitación que tuvo con El Chiringuito. Los panelistas, incluyendo a los dos conocidos Pedrerol y Edu Aguirre, solo podían reírse de cómo la gente en verdad lo confunde con Vinicius.

"Me llevaron a la sala VIP, me dieron zumo, fruta... Y YO, CALLAO'."



Bru-tal: la anécdota de Ricardo, doble de Vinicius, en el plató de @elchiringuitotv. — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 29, 2025