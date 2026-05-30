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Famosa leyenda del fútbol murió cuando iba a jugar un partido: esto se sabe

Una reconocida figura del fútbol falleció a los 43 años tras sufrir una emergencia médica cuando se dirigía a disputar un partido de leyendas junto a excompañeros.

Famosa leyenda del fútbol murió cuando iba a jugar un partido
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Una inesperada tragedia sacudió al mundo del fútbol este viernes luego de que se conociera la muerte de una reconocida figura del deporte mientras se dirigía a disputar un encuentro especial junto a otras glorias del balompié.

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Se trata de Bryan Bergougnoux, exdelantero francés de 43 años, quien perdió la vida tras sufrir una emergencia médica cuando se desplazaba hacia un partido de leyendas. El exfutbolista fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica; sin embargo, falleció poco después debido a una nueva descompensación, según reportaron medios europeos.

La noticia impactó especialmente al fútbol francés, donde Bergougnoux construyó gran parte de su carrera profesional. Formado en el Olympique de Lyon, fue parte de una generación exitosa que conquistó tres títulos de la liga local y compartió camerino con reconocidas figuras internacionales que marcaron una época en el club.

Las informaciones conocidas hasta el momento indican que el exjugador había sido invitado a participar en un encuentro de exhibición organizado por exintegrantes del Toulouse, otro de los equipos en los que dejó huella durante su carrera. Fue precisamente cuando se dirigía al estadio que presentó problemas de salud que obligaron a activar los protocolos de emergencia.

Su fallecimiento también ha reavivado el interés sobre la batalla médica que enfrentó en los últimos años. De acuerdo con información divulgada por el diario británico The Sun, en 2023 había sido diagnosticado con cáncer de parótida, una enfermedad poco común que afecta una de las principales glándulas salivales ubicadas en la cabeza y el cuello.

A lo largo de su trayectoria profesional, Bergougnoux también defendió los colores de otros clubes en Francia y el extranjero, además de representar a la selección sub-21 de su país. Tras retirarse oficialmente de las canchas en 2019, decidió continuar ligado al fútbol desde el área técnica.

Su experiencia como jugador le permitió abrirse camino como entrenador y posteriormente como asistente técnico. Desde el año pasado integraba el cuerpo técnico de Le Havre, equipo que recientemente consiguió mantenerse en la máxima categoría del fútbol francés.

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Las reacciones tras conocerse la noticia no tardaron en llegar. La Federación Francesa de Fútbol expresó públicamente sus condolencias, mientras que el Olympique de Lyon realizó varios homenajes en memoria del exatacante. Entre ellos, modificó temporalmente la imagen de sus redes sociales y compartió un emotivo video con algunos de sus goles más recordados y distintos reconocimientos recibidos por parte de la afición.

Bryan Bergougnoux deja una profunda huella en el fútbol europeo. Además de su legado deportivo, era esposo y padre de cuatro hijos, quienes hoy reciben mensajes de solidaridad desde distintos rincones del mundo del deporte.

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