FC Bayern se pronuncia sobre el futuro de Luis Díaz en Arabia: ¿no va más?

En pocas horas, la hinchada del FC Bayern incrementó su preocupación en torno al futuro de Luis Díaz tras los fuertes rumores de una oferta millonaria del Al Hilal de más de 20 millones de euros, algo casi imposible de rechazar para cualquier futbolista en todo el mundo.

"Actualmente de vacaciones tras el Mundial , el jugador ha manifestado su interés en un traspaso, pero el club saudí, que trabajaba en una oferta inicial de al menos 70 millones de euros, tendrá que ser muy convincente con sus homólogos alemanes. Los alemanes han dejado claro que no tienen intención de dejar marchar al jugador, que viene de una excelente temporada en la Bundesliga y aún tiene tres años de contrato en Baviera", fueron las palabras de L'Equipe sobre este rumor del cual tuvieron que pronunciar los dirigentes del cuadro bávaro.

Luis Díaz // Foto: AFP

Fue el CEO del Bayern, Jan Christian Dreesen, el que salió a explicar la situación con un mensaje contundente: "No hay verdad en los rumores", dando así por terminada la novela y confirmando que el guajiro es esperado en Múnich para que se una al equipo y quede disponible nuevamente para el técnico belga Vicent Kompany.

"Al Hilal tiene a Luis Díaz en su lista corta y ha recopilado información sobre un posible traspaso. Al Hilal también intentó ficharlo el verano pasado y le ofreció un salario de hasta 22,5 millones de euros netos al año. Sin embargo: Díaz quiere quedarse en el FC Bayern y ya se lo ha dejado claro al club. En esta etapa, no está considerando un traspaso", puntualizó el periodista Florian Plettenberg, famoso por cubrir al FC Bayern, sobre este rumor y el futuro del colombiano.



Con el FC Bayern, Díaz disputó 51 partidos en donde anotó en 26 oportunidad y dio 23 asistencias, siendo figura en la Bundesliga, Copa de Alemania y, por supuesto, la UEFA Champions League, por lo que una salida en este mercado de verano sería un duro golpe para el técnico belga y la afición bávara de cara a la próxima temporada.