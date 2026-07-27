¿Oferta millonaria en Arabia? El tentador futuro que aceptaría Luis Díaz

Una temporada histórica con el FC Bayern le bastó a Luis Díaz para dar de qué hablar en todo el mundo y, aunque no tuvo un gran Mundial, el volante logró conquistar a miles de hinchas que esperan que la próxima parte en Alemania sea aún mejor; sin embargo, los planes del guajiro podrían irse por otro lado.

De acuerdo con información de L'Equipe, Díaz habría dado el "sí" al traspaso al Al Hilal de Arabia Saudí y con emoción de poder llevar a cabo la transferencia, sin embargo, el club alemán no tendría contemplada su salidas tras la espectacular temporada que disputó y que, aún, entre en los planes del técnico belga Vicent Kompany para lo que viene en esta nueva etapa.

"Actualmente de vacaciones tras el Mundial , el jugador ha manifestado su interés en un traspaso, pero el club saudí, que trabajaba en una oferta inicial de al menos 70 millones de euros, tendrá que ser muy convincente con sus homólogos alemanes. Los alemanes han dejado claro que no tienen intención de dejar marchar al jugador, que viene de una excelente temporada en la Bundesliga y aún tiene tres años de contrato en Baviera", indicó el medio mencionado.

Luis Díaz Foto: AFP

El interés del club árabe por Luis Díaz no es sorpresa, pues, incluso, clubes en Europa también han seguido de cerca su futuro, pero el futbolista ve la oferta económica de 25 millones de dólares anuales como una gran oportunidad para su vida personal y profesional.



Con el FC Bayern, Díaz disputó 51 partidos en donde anotó en 26 oportunidad y dio 23 asistencias, siendo figura en la Bundesliga, Copa de Alemania y, por supuesto, la UEFA Champions League, por lo que una salida en este mercado de verano sería un duro golpe para el técnico belga y la afición bávara de cara a la próxima temporada.