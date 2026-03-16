Hora y dónde ver el Manchester City vs. Real Madrid online en Colombia

Regresa la UEFA Champions League con la definición de los octavos de final, que tendrá como protagonista el duelo Manchester City vs. Real Madrid en donde los ingleses deberán remontar un resultado adverso de 3 a 0 en condición de local.



¿A qué hora juega Real Madrid vs. Manchester City en Champions?

El duelo entre españoles e ingleses se dará este martes, 17 de marzo, desde las 3:00 de la tarde (hora colombiana). Este partido se disputará en la ciudad de Manchester, puntualmente en el Etihad Stadium, casa del equipo de Pep Guardiola.

Federico Valverde con Real Madrid Foto: AFP

¿Dónde ver Manchester City vs. Real Madrid online en Colombia?

Habrá dos formas de vivir este duelo de la UEFA Champions League desde Colombia. Una a través de televisión de cable y otra online, para comodidad de las personas que trabajen al mismo tiempo del partido u otro compromiso que les impida estar frente al televisor en ese momento.

Estas son las dos maneras de ver el partido:



TV: a través de ESPN estará todo el compromiso de principio a fin para disfrutar de este choque de la UEFA Champions League.

través de ESPN estará todo el compromiso de principio a fin para disfrutar de este choque de la UEFA Champions League. Streaming: Disney Plus será la plataforma encargada de la transmisión de este compromiso de manera online y legal en el país.

Pronostico Manchester City vs. Real Madrid

El Real Madrid llega con una ventaja contundente tras el partido de ida, lo que le permite afrontar el duelo ante el Manchester City con mayor tranquilidad. Aunque el equipo inglés suele hacerse fuerte en casa, la diferencia en el marcador obliga a los de Pep Guardiola a arriesgar desde el inicio, dejando espacios que pueden ser aprovechados por los blancos.

Por su parte, el conjunto español apostaría por un planteamiento inteligente, priorizando el orden defensivo y salidas rápidas para sostener la ventaja. Con este escenario, el pronóstico apunta a un empate 1-1 o una victoria ajustada del Real Madrid, en un partido donde el control de la eliminatoria estaría siempre del lado español, según ChatGPT.

