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Hora y dónde ver el Manchester City vs. Real Madrid online en Colombia

Los dirigidos por Pep Guardiola deben darle vuelta a un resultado de 3 a 0 para avanzar en la Champions, pero el Madrid no dejará las cosas fáciles.

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