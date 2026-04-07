Hora y dónde ver EN VIVO Junior vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Arranca la Copa Libertadores 2026 y llega el debut de Junior de Barranquilla, que enfrentará a Palmeiras en Cartagena -debido a los arreglos en el Metropolitano- en donde buscará sumar su primera victoria en la competencia continental, esperando hacer una participación histórica.

El Estadio Olímpico Jaime Morón León será el escenario del cuadro tiburón en esta edición de la Copa Libertadores, esto gracias a los arreglos que se adelantan en el estadio Metropolitano de Barranquilla para albergar la final de la Copa Sudamericana.



Hora y dónde ver Junior vs. Palmeiras EN VIVO

A partir de las 7:30 de la noche de este miércoles, 8 de abril, se dará el inicio de este choque entre Junior y Palmeiras por la fecha 1 de la Copa Libertadores.

Por fortuna, los hinchas tiburones podrán seguir EN VIVO, gratis y online este compromiso de Copa Libertadores gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que desde las 7:00 de la noche tendrá la transmisión, tanto en la señal de 89.9 FM como de YouTube, todas las emociones de este compromiso continental.

Pronóstico del duelo entre Junior y Palmeiras

El equipo barranquillero tiene argumentos para competir, especialmente si logra imponer condiciones en casa, aprovechar la intensidad de su gente y ser efectivo en las transiciones ofensivas. Se espera un partido cerrado, físico y con pocas opciones claras, donde los detalles pueden marcar la diferencia, por lo que un empate o una victoria ajustada de Palmeiras aparecen como los escenarios más probables.



Jugadores del Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA en X.

Posibles alineaciones Junior vs. Palmeiras