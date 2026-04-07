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Hora y dónde ver EN VIVO Junior vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Llega el debut del cuadro tiburón en competencia continental, en donde espera comenzar con pie derecho y sumar los primeros tres puntos en esta participación.

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