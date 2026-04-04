Inicia la Copa Libertadores: rivales, fechas y horarios para el debut de los equipos colombianos

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará esta semana y cuatro clubes colombianos iniciarán su camino en el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Independiente Santa Fe buscarán empezar con pie derecho en la primera jornada de la competencia continental.

Los equipos colombianos debutarán entre el 8 y el 9 de abril de 2026, en partidos que marcarán el inicio de una exigente fase de grupos. En esta instancia deberán enfrentarse a históricos del continente y a clubes que llegan con protagonismo en sus respectivas ligas.



Independiente Medellín debutará ante Estudiantes

El primero en salir a escena será Independiente Medellín, que abrirá la participación colombiana en la Copa Libertadores cuando reciba a Estudiantes de La Plata el 8 de abril a las 7:00 p. m. (hora de Colombia).

El compromiso se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. El equipo antioqueño integra un grupo competitivo en el que también aparecen Flamengo y Cusco FC, por lo que sumar puntos en casa desde el inicio será clave para sus aspiraciones de clasificación.



Junior se estrena frente a Palmeiras

Ese mismo 8 de abril, Junior de Barranquilla tendrá un duro desafío en su debut internacional al enfrentarse al brasileño Palmeiras.

El partido está programado para las 7:30 p. m. y se jugará en el Estadio Jaime Morón León, en Cartagena. En el grupo del conjunto barranquillero también figuran Cerro Porteño y Sporting Cristal, rivales tradicionales del fútbol sudamericano.



Deportes Tolima inicia ante Universitario

Por su parte, Deportes Tolima comenzará su participación en la Copa Libertadores 2026 enfrentando al peruano Universitario de Deportes el 8 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué.



El equipo tolimense comparte grupo, además,con Nacional de Montevideo y Coquimbo Unido, en una zona que se proyecta equilibrada y que podría definirse por los resultados obtenidos como local.



Santa Fe cerrará la primera jornada para Colombia

El último club colombiano en debutar será Independiente Santa Fe, que jugará el 9 de abril a las 9:00 p. m. frente al histórico Peñarol.

El encuentro se disputará en el Estadio El Campín de Bogotá. El conjunto cardenal integra uno de los grupos más exigentes del torneo, en el que también aparecen Corinthians y Platense.



Así arrancan los equipos colombianos en Libertadores 2026

Con estos partidos comenzará el camino internacional para los representantes del país en la Copa Libertadores. La fase de grupos se disputará entre abril y finales de mayo, con seis jornadas en total.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, por lo que los clubes colombianos buscarán empezar sumando puntos desde su debut para mantenerse en la pelea por la clasificación en el torneo continental.