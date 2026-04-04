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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Inicia la Copa Libertadores: rivales, fechas y horarios para el debut de los equipos colombianos

Inicia la Copa Libertadores: rivales, fechas y horarios para el debut de los equipos colombianos

Independiente Medellín abrirá la fase de grupos para Colombia en el certamen continental, en una jornada inicial que cerrará Santa Fe.

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