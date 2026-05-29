Hora y dónde ver PSG vs. Arsenal, la gran final de la UEFA Champions League

El mundo del fútbol se paraliza con una nueva edición de la UEFA Champions League este sábado, 30 de mayo, entre Paris Saint Germain (PSG) y Arsenal en la ciudad de Butapest, que será el cierre de las grandes ligas de cara al inicio de la Copa del Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante la posibilidad de un bicampeonato francés, el Ejecutivo de Francia ha tomado medidas preventivas adicionales. La organización ya ha establecido que, de ganar el PSG, los festejos no se llevarán a cabo en los tradicionales Campos Elíseos. En su lugar, las autoridades han designado los alrededores de la Torre Eiffel como el punto oficial para las celebraciones, con el fin de facilitar el control de las masas y minimizar el impacto en el centro comercial de la ciudad.

Mientras el Arsenal llega con la intención de sumar un nuevo título a su palmarés y conquistar por primera vez este título en una temporada histórica bajo el mando del español Mikel Arteta en donde conquistaron la Premier League, el PSG se juega no solo la gloria europea, sino también la gestión de su masa social tras las experiencias pasadas.

Final Champions PSG vs. Arsenal // Foto: PSG - Arsenal /AFP

¿Dónde y a qué hora ver PSG vs. Arsenal, la final de la UEFA Champions League?

Esta edición del 2026 será algo atípica a las anteriores, pues el horario cambio y en comparación a las anteriores donde el duelo se disputaba a las 2:00 de la tarde (hora colombiana), en esta se hará a las 11:00 de la mañana por decisión de la UEFA para atraer más espectadores y pensando en el público europeo para que tenga mejores horarios para vivir este encuentro.



Por otro lados, para ver este encuentro EN VIVO y online, habrá dos opciones para que los amantes del fútbol puedan hacerlo en esta edición:



Disney Plus: la app tendrá el minuto a minuto de este compromiso con todo un equipo de expertos EN VIVO y online, desde antes del partido.

la app tendrá el minuto a minuto de este compromiso con todo un equipo de expertos EN VIVO y online, desde antes del partido. ESPN: la señal de tv, como es habitual, tendrá toda la cobertura de este compromiso.

PSG vs. Arsenal, final Champions League // Foto: AFP

Apuestas y pronóstico de PSG vs. Arsenal

La gran final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal ha generado una expectativa sin precedentes en el mundo del deporte. A pocas horas del pitido inicial, los mercados de apuestas han comenzado a consolidar sus pronósticos, posicionando al conjunto parisino con una ligera ventaja sobre el equipo londinense en un enfrentamiento que promete ser histórico para ambas instituciones.

Las plataformas de apuestas internacionales otorgan al Paris Saint-Germain una cuota promedio de 2.30 para alzar el trofeo en el tiempo reglamentario, lo que refleja una mayor confianza estadística en los dirigidos por Luis Enrique. Por su parte, el Arsenal, que busca consolidar su proyecto bajo el mando de Mikel Arteta, registra una cuota de 3.10, mientras que el empate, que forzaría la prórroga, se paga a 3.40.