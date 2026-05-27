PSG vs. Arsenal: 247 goles y 16 derrotas entre ambos, los números de la final de Champions League

La final de la Champions League enfrentará este sábado al PSG vs. Arsenal, dos de los equipos más consistentes de la temporada, y que llegan al duelo decisivo de Budapest con cifras que reflejan el peso ofensivo de ambos clubes: entre los dos acumulan 247 goles marcados y apenas 16 derrotas en todas las competiciones del curso.

El equipo francés disputará su cuarto partido por un título en la temporada, mientras que el conjunto inglés afronta una final europea después de una campaña marcada por regularidad en Premier League y Champions.

Las estadísticas también muestran diferencias en el recorrido de cada club. El Arsenal llega invicto en la actual edición de la Champions, mientras que el PSG ha tenido un camino más irregular, aunque con una producción ofensiva superior.

Final Champions PSG vs. Arsenal // Foto: PSG - Arsenal /AFP

¿Cómo llega el Arsenal a la final de Champions?

El equipo dirigido por Mikel Arteta disputó 62 partidos durante la temporada y consiguió 44 victorias, 11 empates y solo siete derrotas. Además, marcó 120 goles y recibió 42.



En la Champions League, el conjunto londinense mantiene el invicto con 11 triunfos y tres empates en 14 encuentros. Durante ese recorrido anotó 29 goles y apenas encajó seis tantos.

Otro de los datos destacados del Arsenal es su solidez defensiva. El club terminó 31 partidos sin recibir goles, prácticamente la mitad de todos sus encuentros del curso.

En ataque, Viktor Gyokeres aparece como el máximo anotador del equipo con 21 goles, seguido por Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, ambos con 11 anotaciones.

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Los números del Arsenal en la temporada

62 partidos disputados

44 victorias

11 empates

7 derrotas

120 goles a favor

42 goles en contra

31 partidos con la portería a cero

En la Premier League, el club terminó campeón con 71 goles anotados y solo 27 recibidos en 38 partidos.

Jugadores del Arsenal celebran su clasificación a la final de la Champions Foto: AFP

¿Qué cifras tiene el PSG antes de la final?

El Paris Saint-Germain llega a Budapest tras disputar 55 partidos oficiales durante la campaña. El balance del equipo de Luis Enrique Martínez es de 35 victorias, 11 empates y nueve derrotas, con 127 goles marcados y 58 encajados.

La producción ofensiva del conjunto parisino ha sido una de las más altas de Europa esta temporada. Solo en Champions League anotó 44 goles en 16 encuentros, aunque también recibió 22.

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El PSG ha mostrado una capacidad ofensiva constante durante el curso. Solo se quedó sin marcar en cuatro de los 55 partidos disputados hasta ahora.

Además, el club ya levantó varios títulos durante la temporada:



Ligue 1

Supercopa de Europa

Supercopa de Francia

Copa Intercontinental

En ataque, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia lideran la tabla de goleadores del equipo con 19 tantos cada uno. Detrás aparecen Désiré Doué y Bradley Barcola con 13, además de Gonçalo Ramos con 12.

Los números del PSG en la temporada

55 partidos disputados

35 victorias

11 empates

9 derrotas

127 goles a favor

58 goles en contra

24 partidos sin recibir goles

AFP ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

¿Qué diferencias muestran ambos equipos en Champions?

Aunque los dos clubes llegan con estadísticas ofensivas destacadas, el recorrido europeo refleja contrastes importantes.

El Arsenal afronta la final sin derrotas en la competición y con apenas seis goles recibidos en 14 partidos. El PSG, en cambio, perdió dos encuentros y encajó 22 tantos, aunque tiene el mejor ataque del torneo con 44 anotaciones.

La final también pondrá frente a frente dos estilos distintos. El conjunto inglés se ha destacado por el equilibrio entre defensa y ataque, mientras que el club francés ha basado gran parte de su campaña en la potencia ofensiva de su plantilla.

Entre ambos finalistas suman:



117 partidos disputados

247 goles marcados

100 victorias

22 empates

16 derrotas