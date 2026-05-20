Luis Enrique elogió al Arsenal y a Arteta antes de la final de Champions

A diez días de la final de la UEFA Champions League contra el Arsenal, Luis Enrique resaltó las capacidades defensivas del Arsenal y las cualidades de su entrenador, Mikel Arteta.

Luis Enrique habló a diez días de la final

Apenas llegó a la rueda de prensa, Luis Enrique subrayó lo que es más importante para él: “Lo más importante para nosotros es concentrarnos en nosotros mismos, menos en nuestros adversarios. En este tipo de partidos es normal adaptarse al rival. Lo vimos contra el Bayern y el Arsenal, ellos conservan el balón mucho tiempo y hay que saber defender. Hemos mejorado nuestro desempeño en este tipo de partidos”.

Luis Enrique también aclaró el concepto que él denomina “la mentalidad de Ousmane”, que significa: “Es la mentalidad de Ousmane. Él defiende todo el tiempo, no importa qué partido sea. Tenemos la costumbre de subrayar lo que hacen los atacantes, pero resaltamos menos lo que hace la defensa. ¡Pero toca defender! Es importante, es lo mismo que en el baloncesto. Ousmane muestra todo el tiempo su calidad individual, que es increíble, cuando tiene el balón, pero también muestra su capacidad y su buen desempeño cuando no lo tiene”.

También el técnico del Paris Saint-Germain habló de la suerte: “Somos muy afortunados. Jugar otra final, después de haber hecho historia en París el año pasado. Antes del último partido contra el Bayern, le dije a Rafael que íbamos a ser muy afortunados por jugar otra final. También es muy importante tener el apoyo de los dirigentes, apoyo que tengo desde mi primer día en el PSG. Esto es difícil en el fútbol actual. Siempre nos apoyan. Esa es la clave. Y lo más importante es la calidad de nuestros jugadores. Cada vez que buscamos fichar a un jugador, buscamos información sobre su personalidad y nos preguntamos si se adaptará a nuestra manera de hacer las cosas. Es un buen momento para el club y queremos seguir adelante”.



Se refirió directamente al Arsenal: “Merecen ganar la Premier League. Tenemos experiencia contra el Arsenal de Arteta, conocemos muy bien sus capacidades con el balón. Sin el balón, son el mejor equipo del mundo, sin duda alguna. Con el balón, son capaces de hacer muchos goles. Es una combinación maravillosa para ellos. Es normal verlos en la final. Será una final muy difícil. Veremos una muy bella final”.

Luis Enrique habló del Arsenal

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También habló de los jugadores: "El fútbol me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a él. Nunca he buscado ser uno de los mejores entrenadores. Eso no me aporta nada. Yo pienso solamente en volver competitivo a cada jugador, hacer el mejor entrenamiento y hablarles a los jugadores de la mejor manera. Encontrar la mejor manera de hablarles. Yo soy más viejo, los jugadores son más jóvenes, debes saber cuál es la manera de hablarles, los jugadores son más jóvenes que mi hijo. Tienes que cambiar cosas cada año. Me gusta ese carácter imprevisible".

En ese orden de ideas completó: “Hacemos las cosas de manera diferente. Cuando llega el final de la temporada, es importante tener estos momentos. Se necesita que los jugadores sean felices para que seamos una pequeña familia, especialmente en estas últimas semanas. Vamos a hacer entrenamientos tácticos, vamos a preparar el partido contra Arsenal y revisar pequeños detalles. Budapest es una ciudad magnífica, vamos a intentar aprovechar el ambiente de la final”.

También se refirió a Arteta: “Si ustedes ven las estadísticas del Arsenal, Arteta es un entrenador líder que les ha aportado esa mentalidad ganadora. El Arsenal mejora año tras año desde hace cinco temporadas. No siempre tuvimos el balón contra ellos, era difícil, pero sin balón son el mejor equipo de Europa. Ganaron la Premier League. El año pasado los vencimos, pero esta vez están en la final. Es un gran entrenador, hizo una buena escuela con Guardiola en el City. Tendremos una final contra un rival top. A Arteta como jugador lo frecuenté un año en Barcelona, antes de que se fuera a París. Muestra su energía en cada partido. Ellos pueden defender muy abajo, pero también presionar muy alto. La última final que perdieron, yo estaba apoyando al Barca, en París, ¡acuérdense!”.