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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Italia venció 3-1 a Turquía en la Liga de Naciones

Italia venció 3-1 a Turquía en la Liga de Naciones

Turquía, por su parte, sumó su cuarta derrota en otros tantos partidos, dejando en una situación muy delicada al seleccionador Vincenzo Montella.

Italia vence a Turquía en Liga de Naciones.
Italia vence a Turquía en Liga de Naciones
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

La Italia del regresado Roberto Mancini, de menos a más en esta ventana internacional, logró su segunda victoria este lunes, en Bolonia, tras batir 3-1 a Turquía en Liga de Naciones.

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Gianluca Scamacca (26') abrió el marcador en la primera mitad y Riccardo Calafiori (64') y Francesco Pio Esposito (87') amarraron la victoria tras el empate provisional de Aral Simsir (61').

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Con dos victorias, un empate y una derrota, la Azzurra se despide de este parón internacional en segunda posición del grupo A1 de Liga de Naciones, con vida todavía para clasificar a cuartos de final y, sobre todo, dejando buenas sensaciones.

Luego de haber vencido ya a los turcos hace una semana (4-1), Italia logró empatar el viernes en el Stade de France contra los Bleus (1-1) y este lunes, ante su público en Bolonia, volvió a sumar los tres puntos. Una racha que hace olvidar la derrota inicial contra Bélgica (0-2).

Italia vs. Turquía
Italia vs. Turquía
Foto: AFP

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"Sufrimos un poco al principio, pero en general ha sido un buen partido. Con todos estos cambios, era normal que perdiéramos en fluidez, pero el equipo se mantuvo firme y reaccionó rápido tras el empate de Turquía", analizó Mancini en el canal de televisión Rai Uno. "Habrá que seguir en esta línea en noviembre, todo se decidirá para nosotros contra Bélgica", advirtió.

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Scamacca, suplente en los tres primeros encuentros, celebró su titularidad de este lunes con gol. El ariete del Atalanta aprovechó un rebote aéreo en el área para soltar un potente zapatazo antes de que el balón tocara el suelo, imparable para el guardameta turco Ugurcan Cakir.

Segundo gol internacional de Scamacca

Se trata de su segundo gol como internacional, tres años después del primero anotado contra Inglaterra.

"Estoy muy feliz", declaró Scamacca. "No tanto por el gol sino por el resultado, teniendo en cuenta que ganar era crucial para nosotros".

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"Sabíamos que no sería fácil porque Turquía es un equipo agresivo, pero jugamos un partido excelente", añadió.

En el minuto 55, Mancini realizó un triple cambio que pilló a contrapié a los suyos; minutos después, un breve destello de Turquía, Zeki Celik se coló en el área italiana y prácticamente desde la línea de fondo envió un pase raso al área pequeña, desde donde remató Simsir remató a placer para empatar provisionalmente.

Pero los cambios de Mancini no tardaron en dar la razón al seleccionador que llevó a la Azzurra a su último título, la Eurocopa de 2021.

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En su regreso a Bolonia, donde jugó la temporada 2023-2024 antes de su fichaje por el Arsenal, Calafiori remató de cabeza una falta centrada al área por Nicolo Barella.

Ya en los minutos finales Issa Doumbia, centrocampista del Sporting Portugal, se desmarcó por banda derecha, entró al área y remató, pero su disparo rebotó en un defensa y finalmente fue Pio Esposito quien anotó el gol.

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En la ventana internacional de mediados de noviembre Italia, con siete puntos, recibirá a la líder Francia (10 pts) y visitará a los Diablos Rojos (6 pts), sus principales rivales en la lucha por avanzar a cuartos de final.

Turquía, por su parte, sumó su cuarta derrota en otros tantos partidos, dejando en una situación muy delicada al seleccionador Vincenzo Montella.

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