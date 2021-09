¿James hizo bien en irse a jugar a Catar? Debate de técnicos, exfutbolistas y más en Blog Deportivo

Este viernes 24 de septiembre Blog Deportivo divulgó una encuesta que le realizó a varias personalidades del deporte a quienes les preguntó si consideraban como positiva la decisión de James Rodríguez de irse al fútbol catarí con la intención de buscar minutos de juego . Entre ellos Andrés Felipe Orozco, Carlos Navarrete, Adolfo ‘El Tren’ Valencia, Gonzalo ‘El Chalo’ Martínez, Sergio Herrera, Álvaro de Jesús Gómez y Edigson ‘Prono’ Velásquez.

El primero fue Andrés Felipe Orozco, exjugador y ahora entrenador de fútbol, “pienso que le puede servir demasiado tener competencia, independientemente de lo que se hable de la liga, va a adquirir un ritmo importante que le servirá para Selección Colombia, viene la recta final de la Eliminatoria”.

Carlos Navarrete, técnico de fútbol, afirmó que “lo primero es respetar la decisión de James, estoy seguro que uno no se va a ir a un lugar donde no crea que va a estar bien, me atrevo a decir que James no va a buscar minutos, va a buscar plata, si quisiera minutos habría venido a Colombia, a Argentina, Brasil o México”.

Por otro lado, el exjugador de Selección Colombia, Adolfo ‘El Tren’ Valencia, entregó su concepto sobre la decisión de James, “a mí me parece bien, James está joven y si el entrenador no lo quiere la idea es que el representante le busque una posibilidad, me gustó que el técnico (Blanc) estuviera al lado de él durante la presentación. El técnico de la Selección mirará, James siempre ha rendido con la camiseta de Colombia”.

El exfutbolista Gonzalo Martínez dijo que “yo creo que James lo pensó antes de ir ahí, lo consultó con su familia para tomar esa decisión, lo importante es que se sienta tranquilo, respeto su decisión”.

Sergio Herrera, exdelantero, aclaró que, según su concepto, la decisión de James es buena pensando en adquirir ritmo de competencia para rendir con la Selección Colombia.

Álvaro de Jesús Gómez, entrenador de fútbol y el exfutbolista Edigson ‘Prono’ Velásquez fueron claros y apoyaron al jugador enfatizando en tener ritmo de competencia para aportar a la Selección Colombia y que también significaba una posibilidad económica importante para el jugador.

