James pide respeto hacia Falcao en Colombia: "Es un referente de nuestro fútbol"

Desde la llegada de Radamel Falcao García al fútbol colombiano, medios internacionales centraron las miradas en la Liga BetPlay. Tanto que sus compañeros de la Selección Colombia también le siguen la pista, como es el caso del ‘10’, James Rodríguez.

El cucuteño habló sobre la llegada del ‘Tigre’ a Colombia y dijo que esperaba que pronto volviera a hacer goles, que, además, merecía todo el respeto posible porque es uno de los mejores de la historia del país. Todo esto en un directo de Twitch al lado del streamer Pelicanger, quien es su copresidente en la Kings League de Gerard Piqué, el equipo de ellos se llama Atlético Parceros.

“¿A Millos? Bien sí, esperar que empiece a meter goles. Falcao es un ídolo. Hay que respetarlo mucho, a cada estadio que vaya hay que respetarlo mucho. Hay que tener mucha paciencia”, expresó el ‘10’ sobre la llega del samario al cuadro albiazul.

“𝗘𝘀 𝘂𝗻 𝗶́𝗱𝗼𝗹𝗼, 𝗮 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗮𝘆𝗮 𝗵𝗮𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗮𝗿𝗹𝗼”🗣️

¿Quién es el mejor de Colombia? Esto dijo James

Pelicanger le preguntó al ‘10’ si consideraba que Falcao era el mejor, aunque dudo sí dejó al ‘Tigre’ en lo más alto del FPC, pero aseguró que él también podría ser el primero: “La gente se fija en muchas cosas”, dijo.

“Está conmigo ahí. Hay mucha gente que se fija en unas cosas u otros| en otras, mucha gente dice Falcao, otra el Pibe, otros que yo. Me considero que estoy ahí también, me meto en el top 2 seguro”, manifestó, pero cuando le preguntó que el 1 era el Pibe, su respuesta fue un rotundo no.

Para James, él y Falcao son los mejores futbolistas en la historia de Colombia

¿James, listo para España?

Otro tema importante que tocó el ‘10’ durante su charla con Pelicanger fue sobre su futuro el cual aún es un misterio. No entró mucho en detalle, pero aseguró que espera volver a las grandes ligas, pero hasta ahora no sabe qué pasará debido a que eso lo maneja su agente.