Jhonny Ramírez quedaría inhabilitado para jugar el resto del semestre

el caso de Jhonny Ramírez, los periodistas de Blog Deportivo traen nuevamente a la mesa este polémico caso.

La Comisión del estatuto del jugador dijo que se declaraban competentes para asumir el tema. Sin embargo, aún, no ha habido ningún fallo. Este es un tema netamente laboral de un jugador que dice que el Chicó le incumplió. El tema está en el juzgado 36 y apenas está para juez de reparto, no se le ha dado la razón a nadie y esta historia no ha terminado aún.

Javier Hernández Bonett manifiesta que en este tema hay intereses en los que se han mezclado muchos periodistas y se ha generado desinformación: “Ricardo Hoyos está manipulando la información porque no se ha dado ningún fallo”. Esa situación está por definirse pero en caso en que se defina en contra de Ramírez, el jugador no podrá jugar más este semestre con Millonarios.